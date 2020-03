Koronavírus: lezárták a Szent János Kórház egy osztályát

Szombat éjszakától csütörtök reggelig láttak el egy koronavírusos beteget az intézményben, még pénteken sem akarták vizsgálni az őt kezelő egészségügyi személyzetet. Mostanra karanténba helyezték őket, azóta az egész osztályt lezárták, egy hatfős személyzet látja el a betegeket.

Csütörtök este számolt be a 444, hogy a János Kórház III-as belgyógyászati- és kardiológiai osztályán dolgozó orvosok és ápolók helyzetéről: aznap reggelig láttak el egy koronavírusos beteget, akit a Szent László kórházból azzal küldték hozzájuk, hogy bár nem tesztelték, de nem tartják koronavírus-fertőzöttnek. Miután kiderült, hogy mégis elkapta a Covid-19 vírust, a kórház dolgozóit állítólag nem akarták tesztelni és karanténba venni.

Most viszont azt írja a portál, hogy később, csütörtök délután mégis az egészségügyi dolgozók közül két orvost és öt ápolót kórházi karanténba helyeztek, és őket tesztelik is. További négy ápoló házi karanténban van. A János Kórház 14-es épületét, az érintett osztályt is hatósági zár alá vették, ott hat fős személyzet látja el a betegeket. A felszerelésük egyelőre sebészi maszkokból áll, a koronavírus terjedésének megelőzése szempontjából biztos védelemnek számító FFP-maszk nem áll a rendelkezésükre.

A kórház a hozzátartozókat azzal nyugtatja, hogy a koronavírusos beteget egyágyas szobában ápolták, így közvetlen kapcsolatba nem kerülhetett a többi beteggel.