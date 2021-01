Koronavírus: Magyarország minimum 60 százalékát kell beoltani

Folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása az egészségügyi dolgozók körében és a nagyobb idősotthonokban.

Az egészségügyi dolgozók közül egyre többen akarják beoltatni magukat, ezért növelni kell a kapacitásokat. Nem csak "saját magunk védelme", hanem a "környezetünk védelme" szempontjából is fontos az oltás - mondta a köztévében az MTI beszámolója szerint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő oltóközpontjának vezetője, Janecskó Mária.

Minél gyorsabban, minél több embert sikerül beoltani, legalább a népesség 60 százalékát, akkor van remény a járvány megállítására. "Addig sajnos nincs" - tette hozzá. Szerinte aki a valós információkból tájékozódik, meggyőződhet arról, hogy a vakcina biztonságos, és azt meg kell kapnia.

Nagy Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatója pedig arról beszélt, hogy intézményében 14 oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig körülbelül 900 embert oltottak be és semmilyen rossz tapasztalat nem volt. Nagy Gábor úgy fogalmazott: "növekvő pozitív hozzáállást" tapasztal. A kezdeti oltásszám megduplázódott az egészségügyi dolgozók körében - közölte.

Győr-Moson-Sopron megyében szombaton kezdték el a megye három legnagyobb szociális otthonában a lakók és az ott dolgozók oltását, két nap alatt a lakók 75 százalékát, míg a dolgozók több mint ötven százalékát oltották be a koronavírus elleni vakcinával. Széles Sándor megyei kormánymegbízott elmondta: a megyében a dolgozók többsége kérte a védőoltást, ugyanakkor sokan a korábbi fertőzöttség miatt most nem kaphatták meg azt. Ők jelezték, hogy amint lehet, szeretnék beadatni a vakcinát. Benkovich Ferenc, a győri Szent Anna Otthont fenntartó Szentlélek Templom- és Otthonfenntartó Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta: 144 idős lakót oltottak be a hétvégén az intézményben, a dolgozóknak pedig a fele kapta meg a védőoltást. Hozzátette, hogy azért kérték nagy számban a vakcinát, mert az otthon lakói és dolgozói is úgy gondolják, "ezzel példát mutatnak".

A szolnoki Vízpart körúti idősotthonban vasárnap kezdődött a vakcina beadása. Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott az M1 Híradónak elmondta: az otthonban élő 112 gondozott több mint 70, a dolgozók 40-45 százaléka jelentkezett előzetesen az oltásra. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országos átlaghoz hasonló az ingyenes védőoltásra jelentkező dolgozók és idősek aránya.