Koronavírus: már a halottakat is tesztelni kell Magyarországon

A járványhelyzet miatt megváltozott a halottakkal kapcsolatos eljárásrend a magyar kórházakban. A normál boncolásokat nem végzik el, de a Covid-19 fertőzésének gyanújakor tesztelik az elhunytakat a kórházak. A tüdőgyulladásos lélegeztetett betegektől is mintát kell venni Magyarországon. Az alapellátásban még várják a tájékoztatást.

A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (OT) nyilvános sajtótájékoztatóin több héten át megkapta a kérdést, hogy a járvány miatt végrehajtanak-e teszteket a haláluk előtt a tüneteket mutató elhunytakon. Bár a kérdésekre rendre kitérő választ adtak, a legtöbb kórházba szombaton eljutott - március 19-én keltezett - tisztifőorvosi utasítás szerint már minden gyanús betegtől lehet és szükséges mintát venni elhunyta után.

"Az EMMI V/2404/2020/EAT iktatószámú utasítása alapján, a járványos időszakra tekintettel, a boncolások felfüggesztésre kerülnek, kivételt képeznek ez alól a törvényszéki boncolások. Azon elhunytak esetében, akiknél felmerül a Covid-19 fertőzés gyanúja, a halál beálltának megállapítása után 30 percen belül vett felső légúti, orr és torok mintákat egy mintavevő csőbe belemosva (ugyanúgy, mint a megbetegedés gyanúja esetén betegből vett minta), minta beküldhető laboratóriumi vizsgálatra" - áll a Müller Cecília országos tisztifőorvos által jegyzett dokumentumban, amely a Napi.hu-hoz is eljutott.

Az új eljárásrend egyelőre csak a kórházakra vonatkozik, vagyis az alapellátásban (háziorvosok, rendelőintézetek) még nem tudják, hogy hasonló helyzetben pontosan mit is kell tenniük. A háziorvosok esetében ez azért is lenne fontos, mert ha valaki otthonában hunyt el, akkor a halottszemlét, halottvizsgálat az ő feladatuk elvégezni. A portálunknak nyilatkozók azt várják, hogy később ezt a helyzetet is rendeznie kell a hatóságoknak és a minisztériumnak, de bíznak abban, hogy ez hamarosan megtörténik. "A prioritás most a kórházi esetek kezelése volt" - vélekedett egyikük.



Napi.hu Az országos tisztifőorvos járványügyi utasítása.

Boncolást egyébként minden esetben kell végezni Magyarországon, ha a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható, ha az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt, vagy a holttestben nagy értékű, újrafelhasználható egészségügyi műszerek (például pacemaker) lehetett. Több betegség esetében - ha felmerül a fertőzés gyanúja - akkor szintén kötelező elvégezni a halottvizsgálatot. Ilyen betegség például az anthrax, a leggyakrabban fertőzést okozó multirezisztens kórokozók (többek között az MRSA vagy CDI).

Valamint az egészségügyi törvény statisztikai célból más esetekben is előírja a folyamatot. A halálozási okokról készült összesítések így pontatlanabbak lesznek, de talán a hivatalos nevén SARS-Cov-2. vírus áldozatairól pontosabb képe lesz a magyar járványügynek és az egészségügynek. A Napi.hu-nak nyilatkozó orvosok szerint vállalható kockázat, hogy más esetekben nem lehet majd tudni a halál okát.

A tisztifőorvos rendelkezése szerint, ha Covid-19 gyanú merül fel, akkor a beküldőlapon jelezni kell, hogy a minta elhunytból származik. Amennyiben a vizsgálat eredménye pozitív, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrendben foglaltak szerinti intézkedéseket megteszi az illetékes népegészségügyi hatóság, ilyen a szoros kontaktok azonosítása, a megfertőződés forrásának felkutatása, ha lehetséges.

A temetésekre a fertőző betegségben elhunytakra való előírások érvényesek. Ez többek között a halottszállítást végző eszközök fertőtlenítésével, a holttestek tárolásával kapcsolatos.

Több orvos beszámolója szerint a kórházak szombaton megkapták azt az utasítást is, hogy minden pneumónia (tüdőgyulladás) miatt lélegeztetett betegtől mintát kell venni az új fajta koronavírusra is. Vagyis most a tesztelések intenzívebbé váltak, amit az egészségügyi ellátó személyzet pozitívan értékelt.

A hivatalos tájékoztató honlap vasárnapi (március 22-i) tájékoztatása szerint újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 131-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt 18 új esetet regisztráltak. Két további a vírust elkapó beteg is meghalt, egy 65 éves és egy 75 éves magyar nő hunyt el. Az itthoni áldozatok száma ezzel hatra emelkedett.

Világszerte több mint 300 ezer fertőzöttek tartanak nyilván, az elhunytak száma meghaladja a 19 ezret, több mint 92 ezren pedig már meggyógyultak.