Koronavírus: már háromnegyedéig megtelt a kiskunhalasi mobilkórház

Már több mint 110 középsúlyos vagy súlyos állapotú koronavírus-fertőzöttet kezelnek a 150 ágyas kiskunhalasi mobil járványkórházban. Ha továbbra is ilyen gyorsan nő a betegek száma, rövidesen betelik a 150 ágyas intézmény - közölte a baon.hu érdeklődésére Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházának főigazgatója.

A mobilkórház 40 ágyas intenzív részlegén jelenleg 16 beteget kezelnek, az intenzíves kapacitást további 32 monitorizált ággyal tudják bővíteni, ám ehhez a szakképzett személyzet létszámát is bővíteni kell - mondta portálnak a főigazgató. A járványkórházban már most is dolgoznak átvezényelt orvosok és ápolók.

A kórház ellátási területéhez tartozik Szeged és Kecskemét, amelyek gócpontokká váltak. A nagy népsűrűség miatt sokkal óvatosabban és fegyelmezettebben kell viselkednie az itt élő embereknek, mint a tanyavilágban, akkor csökkenthető lenne a megbetegedések száma a főigazgató szerint.

Úgy vélte, a nagyvárosokban már akkor is maszkot kellene hordania az embereknek, ha kimennek az utcára.