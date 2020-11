Koronavírus: megjelentek a szigorítások részletei

Nem sokkal éjfél előtt megjelent a Magyar Közlöny azokkal a rendelkezésekkel, amelyeket kedden Orbán Viktor kormányfő bejelentett. A rendelet november 4-én hatályba lép.

A miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy éjféltől ismét bevezetik a rendkívüli jogrendet, és arra kéri az Országgyűlést, hogy ezt 90 nappal hosszabbítsa meg.

A kormánynak a kedden a Magyar Közlönyben közzé tett rendelkezése értelmében éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptettek életbe. A kijárási korlátozás alól kivételt képez, ha valaki

munkavégzés céljából,

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,

valamint életvédelmi céllal hagyja el éjfél és reggel 5 óra között a lakóhelyét, a tartózkodási helyét vagy a szálláshelyét, illetve tartózkodik közterületen.

A kormányrendelet kimondja, hogy az Országgyűlés e rendelet hatályát meghosszabbítja, a kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról pedig a kormány legkésőbb 2020. november 30-án döntést hoz.

Maszk rendezvényeken

A rendelet értelmében tilos olyan zenei rendezvény helyszínén tartózkodni, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Az ilyen rendezvények szervezése és megtartása is tilos.

Az egyéb kulturális rendezvények (színház, tánc-, zeneművészet), mozi valamint sportrendezvényekre az alábbi megkötések érvényesek:

a nézőéren a nézők - a páholyok kivételével - minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el,

minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőéhelyet üresen kell hagyni és

a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

A kulturális vagy sportrendezvényeken a nézőknek - a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül - 1,5 méteres távolságot kell egymástól megtartani, különösen

a páholyokban,

a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,

a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve

a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A fent felsorolt védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a személyt, aki az üzemeltető, szervező vagy azok alkalmazottainak felszólítására sem hajlandó betartani a szabályokat, az esemény helyszínéről el kell távolítani. A nemzetközi sportrendezvényere az egyéb rendeletben meghatározottakon kívül a nemzetközi szövetség előírásait kell alkalmazni.

Múzeumokban, könyvtárakban, egyéb közművelődési intézményekben a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani. Ennek betartásáért az intézmény üzemeltetője a felelős.

A rendelet értelmében a kötelezettségek betartását a rendőrség fogja ellenőrizni. Ha szabálysértésen fognak valakit, akkor azt figyelmeztethetik, 100 ezertől 1 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják, illetve a helyeket be is zárathatják. A rendelet értelmében a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt - a sportrendezvény helyszíne kivételével - legalább egy napra, legfeljebb egy évre zárathatják be ideiglenesen.

Sportrendezvények esetében legalább egy, de legfeljebb 10 sportrendezvény nézők nélküli, zártkapus megrendezése lehet a büntetés.

Sokba kerülhet a kekeckedés

A rendelet értelmében a rendőrség a szankciókat együtt is kiszabhatja (vagyis a büntetés lehet a bezárás és a pénzbírság is), illetve a bírságokat azonos napon több egyást követő ellenőrzés alkalmával is ki lehet szabni. Szankcionálni akkor nem szankcionálhat a rendőr, ha a szervező vagy az üzemeltető vagy alkalmazottaik a szükséges intézkedéseket megtették, vagyis, ha felszólították a szabálytalankodó személyt a távozásra, ha pedig a felszólított személy nem tett eleget a feszólításnak, akkor a rendőrséget értesítették.

A kiszabott bírságot a rendőrség hivatalos honlapján közzé tett számlaszámra kell befizetni a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül. A bírságot kiszabó határozat ellen nem lehet fellebbezni.

Sűríteni kell a járatokat

A rendelet kimondja: Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző társaságnak köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra - november 5-ig. E szabály megsértéséért a kormány 1-5 millió forintos bírságot szabhat ki. Ez a bírság is ismételten többször is kiszabható, amelyet a kormányhivatalnak kell megfizetni. A bírságot kiszabó határozat ellen itt sem lehet fellebbezni.

A jogszabály persze arról is rendelkezik, hogy a kormány ingyenessé tette a parkolást.