Koronavírus: mi a helyzet a börtönökben?

Naponta 25-28 ember kerül be a magyar börtönökbe a veszélyhelyzet kihirdetése óta - derül ki a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) a Népszava és a Magyar Helsinki Bizottság adatigényléseire küldött válaszaiból.

Egyetlen hónap alatt, március 15. és április 15. között 764 új rabot fogadott be a hazai büntetés-végrehajtás, közülük 563 került előzetesbe a megyei intézetekben és 201-en kezdték meg jogerősen kiszabott büntetésük letöltését. Legtöbben a Szegedi Fegyház és Börtönbe vonultak be, de harmincnál többen kerültek Baracskára és Szombathelyre is.

Egy másik adatsorból az derül ki: 2020. március 11. és április 28 között 1388 új személy került be a harminc hazai intézet valamelyikébe. Mindegyikük 14 napos elkülönítés után mehetett be a közös helyiségekbe - számolt be a napilap. Ezt több szakértő is elképzelhetetlennek nevezte - fogalmazott a Népszava.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően öt esetben tagadták meg az elítélt befogadását azért, mert a vírusfertőzés tüneteit mutatta, így járványügyi megfigyelésre valamelyik kórházba szállították. A börtönökben és fegyházakban április 23-ig 47 fogvatartottat különítettek el, mert náluk felmerült a koronavírus fertőzöttség gyanúja, de a BVOP tájékoztatása szerint a kétszer elvégzett tesztelés egyiküknél sem igazolta a betegséget. Az intézetekben dolgozók közül 63 személyt teszteltek és közülük az országos parancsnokságon dolgozó egyik munkatárs bizonyult pozitívnak.

A Magyar Helsinki Bizottság kérésére az alapvető jogok biztosa is vizsgálta a börtönök járványügyi felkészülését, az intézeteket pedig a rabok bevonásával teljesen fertőtlenítették, az eddigi adatok alapján tehát nagy eséllyel nem éri el a járvány a hazai börtönöket.