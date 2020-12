Koronavírus: nagyot esett a fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon (frissített)

Vasárnapra 698 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg. Mindkét szám jelentős csökkenést mutat az előző naphoz képest, de az újonnan elvégzett tesztek száma is nagyon kevés, mindössze harmada az egyébként is kevés előző napinak. Cserébe ismét a WHO-ajánlás több mint négyszerese a pozitivitási arány. Kórházban 6072 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.

Vasárnapra 698 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ami jelentős visszaesés jelent a szombati 1198 új beteghez képest. Ezzel Magyarországön 316 060 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal közléséből.

Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9047 főre emelkedett. Emellett a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 130 420 fő, az aktív fertőzöttek száma 176 593 fő. Az aktív fertőzöttek 19, az elhunytak 20, a gyógyultak 20 százaléka budapesti.

Kórházakban 6072 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházakban ápolt koronavírusos betegek száma egy nap alatt 69-cel emelkedett, míg a lélegeztetőgépen lévők száma eggyel csökkent az előző napihoz képest.

Egy nap alatt nagyon kevés, mindössze 3292 tesztet végeztek, amelynek továbbra is nagyon magas, 21,2 százaléka bizonyult pozitívnak. A pozitivitási arány több mint négyszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány viszont ismételten jelentősen meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét.)

Az oldal szerint eddig Budapesten (60 814) és Pest megyében (39 784) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (18 481), Borsod-Abaúj-Zemplén (18 076) és Hajdú-Bihar megye (17 999), míg a legkevesebbet Tolna megyében (6092). A lakosságszámra vetített esetszám tekintetében a legfertőzöttebb megyék Vas (10 248), Győr-Moson-Sopron és Nógrád megye (7755), de magas a fertőzöttségi arány Veszprém (12 696) és Csongrád-Csanád megyében (14 393) is. Budapest a lakosságszámra vetített esetek tekintetében közepesen fertőzöttnek számít.

A koronavirus.gov.hu emlékeztet, hogy a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések január 11-ig maradnak fenn. A kijárási tilalom szilveszterkor is érvényben lesz.

Új szakaszba értünk

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy szombaton megérkezett az első vakcina-szállítmány Magyarországra és megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Az öt kijelölt kórházi oltóponton - a Dél-Pesti Centrumkórházba, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem Klinikájára, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházba és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházába - vasárnap és a következő napokban is oltják a kórházi egészségügyi dolgozókat.

Az első Pfizer-vakcina szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmaz, amely 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy egy embernek - 21 napos eltéréssel - két oltást kell beadni.

A következő vakcina-szállítmány várhatóan még december végén megérkezhet, és azt újabbak követik majd, amelyekkel egy ütemben folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása.

A lakosság 2021 első felében kaphatja meg

A kormányzati portál szerint újabb vakcinák 2021 első felében kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, melynek eredményeképp Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása is. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, amelyhez a kormány szorgalmazza a regisztrációt.