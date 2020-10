Koronavírus: nem bírja a teszteléseket az Országos Mentőszolgálat

A mentőszolgálat átlépte kapacitásai határát a koronavírus-tesztelésben, az elmúlt napokban tovább növekvő igényt minden erőfeszítésük ellenére nem tudják időben kiszolgálni

Úgy látszik, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) elért koronvírus-mintavételi kapacitásainak a végére - írja a Népszava. A napilap információi szerint hétfőn több mint nyolcezer, szerdán pedig újabb 4-5 ezer közötti helyszínre nem értek oda mintát venni a mentők. Az OMSZ kommunikációs igazgatója, Győrfi Pál lényegében elismerte a kapacitásgondokat.

Mint írta: az elmúlt napokban jelentősen tovább nőtt az OMSZ-hoz beérkező mintavételi megrendelések száma. A kezdeti néhány száz feladat után az elmúlt hetekben már napi több mint ötezer ilyen igénylés futott be az Országos Mentőszolgálathoz, most pedig egyes napokon a mintavételi feladatok száma meghaladja a 12 ezret is.

Kapacitásaikat folyamatosan tovább erősítik, és igyekeznek minden tünetes beteghez 48 órán belül eljutni. Ezt nincs is ok kétségbe vonni, ám más forrásból a napilap úgy értesült, nem ritka, hogy négy-öt nap múlva érkeznek meg a koronavírustesztre várókhoz a mintavevők. A mentők egyik minta begyűjtője azt mondta: naponta átlagosan legfeljebb 5-6 ezer vizsgálatra van elég ember. Ezért is érnek ki olykor több nap múlva a tesztre várókhoz.