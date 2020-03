Koronavírus: nő a feszültség a Balatonnál

Városiak lepték el a Balaton partját, több polgármester szerint a leutazók kevésbé tartják szem előtt a veszélyhelyzetre kihirdetett kötelező viselkedési formákat - írja a Magyar Nemzet.

A koronavírus és a vállalt önkéntes karanténok miatt nyaraló- és apartmantulajdonos családok és nyugdíjas hozzátartozóik egy része már most visszatért a Balatonra.

A portál szerint azzal is számolni kell, hogy az igazi tavasz beköszöntével a tantermen kívüli oktatástól szenvedő városi gyerekek hónuk alá csapják a laptopjukat, és odaköltöznek a Balatonnál tartózkodó nagyszülőkhöz.

Nem az a fő probléma, hogy a járványt nem a nagyvárosokban kívánják átvészelni, hanem az, hogy kevésbé tartják szem előtt a veszélyhelyzetre kihirdetett kötelező viselkedési formákat - nyilatkozta a veszprémi televízió­nak nemrég Ambrus Tibor, Csopak polgármestere. Nyarat idéző tömeg lepte el az utcákat a 2100 lelkes üdülőhelyen - ahol kétezer nyaralóingatlant tartanak számon -, az éttermekben nem volt szabad asztal, a fagylaltozóban sorban álltak az emberek.

Balatonalmádiban például már­cius 20-án bezárták a csoportos sétákra alkalmas strandokat, és több déli parti település önkormányzata is kereste, keresi a megoldást a járvány során elvárható viselkedés helyi szabályozásának betartatására, a konfliktusok megszüntetésére.

Hosszú sor kígyózott a múlt hét közepén az egyik balatonlellei patika előtt, a déli parti élelmiszerboltok egy része csaknem nyári forgalmat bonyolít le ezekben a napokban, előfordult, hogy a vásárlók között kétszer annyi volt a máshonnan érkező vevő, mint a helyi, és az orvosi rendelőkben is többen várakoztak a megszokottnál. Balatonlelle és Zamárdi polgármestere is arról számolt be a Magyar Nemzetnek, hogy ennyi embernek nincs megfelelő infra­struktúra és nincs szolgáltatási kapacitás ebben az időszakban.

Nem megnyugtatóbb a helyzet Balatonbogláron és más déli parti településeken sem. - A polgármesterek csak kérni tudják a szabályszegőket a helyi rendelet betartására, más eszköz nincs a kezükben.

A he­lyiek először a külföldről hazatért vendégmunkásokkal ugrottak össze, második lépésben a balatoni otthonukba visszaköltöző nyaralótulajdonosokkal és nyugdíjasokkal.