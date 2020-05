Koronavírus: Orbán Viktor elmondta, mire számít

A járvány nyári lassulása után október, november környékén jöhet a második hullám - idézi Orbán Viktor péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjúját az Index.

A kormányfő szerint a következő napok legfontosabb kifejezése a szigorú menetrend és a fokozatosság lesz - idézi a Kossuth rádióban péntek reggel elhangzottakat a portál.

A vírus itt van, vakcina pedig egyelőre nincs, ezért a védekezés nem érhet véget, de "Magyarország az első csatát megnyerte a vírussal szemben" - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő ismét hangsúlyozta, hogy a fertőzés az idősekre a legveszélyesebb, illetve a fővárosra külön szabályokat kell alkotni. Azt is mondta, az életet viszont újra kell indítani mert így élni, amit a védekezés kikövetelt, nem lehet.

A védekezésünkben beépítjük az osztrák tapasztalatokat, de már a csehekre is figyelünk - mondta Orbán. Ha Budapesten is csökken a halálozási arány, akkor jöhet a fővárosban is a lazítás.

Járványügyi szakemberekre, orvosokra hivatkozva kifejtette, olyan világjárvány, aminek egy hulláma volt, nem létezik, tehát lesz második hullám október, november környékén a nyári lassulás után, de azt nem lehet megmondani, hogy ez a második hullám erősebb vagy gyengébb lesz.