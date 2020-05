Koronavírus: ősszel jöhet a következő hullám

Aki elmegy a koronavírus-szűrésre, a családját is védi - mondta a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője az M1 csatornán szerda este az MTI szerint, hozzátéve, hogy őszig biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány, mert az emberek betartják a szabályokat, nyáron erősödik mindenki immunrendszere, a vírus pedig nem szereti a meleget és az ultraibolya-sugárzást.

Merkely Béla azt mondta: ősszel ugyanakkor ismét "szezonális kihívással" kell majd szembenézni, ám addigra "még jobban fel tudunk készülni", mert ismerik a megelőzési szabályokat, azt, hogy milyen a vírus, milyen betegséget okoz és a betegeket hogyan kell kezelni.

Mindaddig azonban, amíg vakcina, vagy gyógyszer nem áll rendelkezésre, nem lehet kijelenteni, hogy megszűnt a fertőzésveszély - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ha lesz a koronavírus-fertőzésnek második hulláma, az biztosan kevésbé lesz kiterjedt Európában, mint az első volt.

A négy orvosegyetem által végzett reprezentatív szűrőprogram keretében a meghívott 18 ezer emberből, immár 10 ezer ember részt vett a vizsgálaton - mondta Merkely. Ezzel kapcsolatban mindenkit arra kért, hogy tegyen eleget a meghívásnak, ugyanis minél többen vesznek részt a szűrésen, annál részletesebb adatok állnak majd rendelkezésre. Nem csupán az országos átfertőzöttségi helyzetről, hanem regionálisan is adatokat kapnak. Vagyis aki elmegy a szűrésre, a családját is védi, hiszen a közvetlen környezetének is hasznosítható adatokkal szolgálhat a szűrőprogram - mondta.

A szűrővizsgálat jelenlegi adatai szerint az összes korábbi és jelenlegi magyarországi fertőzöttre vonatkozó számítás azt mutatja, hogy ez 30 ezer és 90 ezer közé tehető. A szűrés előrehaladtával pontosabb adatokat kaphatnak - tette hozzá -, de mint mondta, úgy tűnik, hogy a százezret nem haladja meg a fertőzöttek száma.

További részadatokat nem kívánnak közölni, a szűrőprogram végeredményét két héten belül nyilvánosságra hozzák - mondta Merkely Béla.