Koronavírus: plakátkampányt indított a főváros

Plakátokon népszerűsíti a kézmosást és a zsebkendőhasználatot a főváros, erre a BKK saját helyeit és a cégek által felajánlott felületeket használja - írja a hvg.hu.

A kampányról Karácsony Gergely főpolgármester is írt a Facebookon:

"Az egyre több országban tízezreket megbetegítő koronavírussal kapcsolatban nincs helye a pánikkeltésnek, de helye van a higgadt és pontos tájékoztatásnak arra az esetre, ha Budapesten is felütné a fejét a járvány. Egészségügyi kampányunk üzeneteit, amelyeket a WHO ajánlásai nyomán fogalmaztunk meg, egyébként más fertőző betegségek, például az influenza elkerülésének érdekében is érdemes megfogadni"