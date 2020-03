Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: rendkívüli intézkedések léptek életbe

A koronavírus-járvány immár hivatalosan is világjárvány. A kormány veszélyhelyzetet és rendkívüli intézkedéseket hirdetett ki, egyebek mellett beutazási tilalmat vezettek be az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező nem magyar állampolgárok számára, ők nem léphetnek be Magyarország területére. Március 12-én 0 órától visszaállították a határellenőrzést a magyar-szlovén, valamint a magyar-osztrák határon.

Jelenleg öt határátkelőhelyen folyik ellenőrzés a osztrák, szlovén határszakaszon: Sopron, Hegyeshalom, Rábafüzes, Letenye, Rédics, Csörnyeföld - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Koronavírus: példátlan intézkedést hoztak Rómában Lakatos Tibor, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ vezetője erről elmondta, hogy a másik több mint 40 egyéb határátkelőhelyen is folyamatban van a határellenőrzés megszervezése. Az ellenőrzés kiterjed az egészségügyi szűrésre is, amelyet az Országos Mentőszolgálat munkatársai hajtanak végre. Azok a magyarok, akik hazaérkeznek Olaszországból, hatósági házi karanténba kötelesek vonulni. Éjféltől reggel 8 óráig négy magyar állampolgár számára rendeltek el hatósági házi karantént. Két román állampolgár volt, akivel szemben megtagadták az országba történő beléptetést, ők ugyanis Olaszországból érkeztek. További két dél-koreai állampolgárt pedig a Hegyeshalom és Győr között közlekedő vonaton ellenőrztek, őket szintén visszairányították Ausztriába. Az Olaszországból érkező repülőjáratok egy részét már korábban korlátozták, csütörtök nulla órától Olaszországból nem érkezik repülőgépjárat. Egy Alitalia-gép szállt le csütörtökön a ferihegyi repülőtéren azért, hogy az itt rekedt olasz turisták egy részét hazaszállítsa. Ennek a repülőgépnek a személyzete nem hagyhatta el a repülőgépet, ők a fedélzeten várták meg az utasokat. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.