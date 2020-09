Koronavírus: sorra álltak le a magáncégek a teszteléssel, de van terv a laboroknál

A legtöbb laboratórium számára gazdaságilag fenntarthatatlan, hogy hatósági áron végezzék el a koronavírus-tesztek levételét és elemzését. A szolgáltatók fele már abbahagyta, mások vállalják a veszteséget, de csak ideig-óráig, és bármikor felhagyhatnak vele. A munkáltatók számára kulcskérdés, hogy soron kívül is teszteltethessenek.

Nemzetközi szinten is beállt a koronavírus kimutatására alkalmas PCR-tesztek ára a 25-45 ezer forintos szintre: Szlovákiában egy mintalevételéért és elemzéséért átlagosan 70 eurót (nagyjából 25 ezer forintot), Németországban 85 eurót (31 ezer forintot) kérnek el a legolcsóbb helyeken.

Franciaországban július óta egy vizsgálat - az állam döntése nyomán - 54 euró (közel 19 700 forint), de erre a költségvetésből támogatást is adnak a laboroknak, valamint ha valaki rendelkezik egészségbiztosítási kártyával, akkor annak terhére is kötelesek elvégezni a szolgáltatók. A franciaországi járványgócokban az állam ingyenes tesztközpontokat hozott létre azoknak, akik tüneteket nem mutatnak, de szeretnének vizsgálatot végeztetni, ezzel is gyorsítva a fertőzöttek kiszűrését és a járvány terjedésének lassítását.

A francia hatósági ár áll a legközelebb a magyar kormány által bevezetett 19 500 forintos szinthez, azonban itthon a magánlaborok nem kapnak támogatást, illetve kiegészítést az államtól: 17 000 forintnál többet nem kérhetnek el a laborvizsgálatért és 2500 forintot a mintavételért. Ahogy azt a rendelet kihirdetése előtt megírtuk, ez az ár a legtöbb magánvizsgálati hely számára önköltségi árat, vagy már ráfizetést jelent. Már akkor több szolgáltató és labor jelezte, hogy leáll a lakossági, díjköteles vizsgálatokról, mert egyszerűen nem engedheti meg magának a mínuszt.

Ahogy bejelentették, sorra álltak le

Fontos különbség, hogy a szolgáltatók az esetek többségében nem végeztek diagnosztikai feladatokat, csak a mintavételt biztosították, többnyire szerződésük volt laboratóriumokkal, amelyek a PCR-teszteket elemezték. E magánszolgáltatók kiszállása piacilag racionális volt már az első perctől fogva, mivel a minták vizsgálatát számukra 17-22 ezer forintért végezték el a laborok, a maradék 7-13 ezer forintból a helyszíni mintavétel költségeit kellett állniuk. Ebbe beletartozik az egészségügyi dolgozók mintavételéhez szükséges egyszerhasználatos eszközök beszerzése, a dolgozók tesztelése, valamint a minták szállítása is.

A 30 ezer forint körüli árak kapcsán a legtöbb szolgáltató lapunknak már korábban azt mondta, hogy mintánként pár ezer forint hasznuk volt, de annak egy részét visszaforgatták a kapacitásuk növelésébe, mert a második hullám érkeztével a privát szektorban megnőtt a kereslet a vizsgálatokra. Az irodai munka addig tartható fenn, amíg a dolgozók nem kapják el a betegséget, de a gyártósorok mellett álló munkavállalók esetében is fontos a tesztelés, hogy ne legyen leállás a termelésben.

Most a Forbes összegezte, hogy a legtöbb magánlabor - tehát ahol nemcsak leveszik, de elemzik is a mintákat - leállt a vizsgálatokkal. Maguknak a diagnosztikai központoknak is ráfizetéses vagy nullszaldós a 19 500 forintos ár. Az ő költségeik a következőkből tevődnek össze:

a laborköltség 17 és 22 ezer forint körül van,

a védőfelszerelések, fertőtlenítő szerek páciensenként és tesztenként 4-5 ezer forintra jönnek ki (vannak egyszer használatos, és minden beteg után kidobandó tételek, mint például a kesztyűk; vannak a több ezer forintos szelepes szájmaszkok, és a 10 ezer forintba kerülő szkafanderek, amiket a nap végén ózonnal sterilizálva többször fel lehet venni),

és ehhez adódnak a munkabérek, az extra adminisztrációs, IT- és papírköltségek, amik a bejelentkezéssel, adatrögzítéssel, leletkiadással kapcsolatban merülnek fel.

A befektetést is vissza kell hozni

A Napi.hu-nak több laboratórium is azt mondta, hogy más módon próbálták leszorítani a költségeket, amihez érdemes áttekinteni az egész folyamatot. A minták először beérkeznek egy válogatóhelyiségbe, ahol azokat felcímkézik, a személyes adatok helyett egy azonosító kóddal látják el őket. Ezt követően a vattás gyűjtő kitekről lényegében átmossák az anyagot egy vivőoldatba, ezt aztán egy gép kiméri, az RNS-t (a vírus örökítőanyaga) kiszűri a mintából, majd ez kerül be egy PCR-gépbe. A folyamat 40 perc és 4 óra közötti intervallumban mozog, a munkában akár 4-5 ember is részt vehet ideális körülmények között. A laborszemélyzet munkadíját, az eszközök működési költségét, az egyszerhasználatos műanyag pipetták, reagensanyagok kiadási oldalát is ki kell gazdálkodniuk a cégeknek. Általában ez jelenti a legnagyobb tételt, csak ez a része az elemzésnek kerül 20-21 ezer forintba.

Mivel sok helyen a járvány elején új berendezéseket kellett vásárolni, a befektetést is próbálják visszahozni a laboratóriumok. A lapunknak nyilatkozó diagnosztikai helyek ezért azt mondják, hogy bár a PCR-minták elemzésére alkalmas eszközök használhatók például HPV-fertőzések kimutatására, amikre korábban is volt kereslet, ha csak ezekre építenek, akkor évekig tarthat amíg azok visszatermelik az árukat. Másrészt ezeket most keresik, mivel a járvány miatt sokan vagy spórolnak, vagy egyszerűen annyira lecsökkentették az érintkezéseik számát, hogy nincs is már rá szükségük.

Ötletek már vannak a spórolásra

A Forbesnak sokan beszéltek arról, hogy a járványügyi védekezés fontossága miatt folytatják a teszteket, más laborok viszont a Napi.hu-nak arról beszéltek, hogy a költségeiket próbálják leszorítani: esti műszakban nem dolgoztatják a laborosokat a koronavírus-mintáknál, kevesebb emberre kalibrálják a munkafolyamatokat, és próbálnak olcsóbb, de az elvárt minőséget hozó reagenseket, egyszerhasználatos mintavételi eszközöket szerezni. A még most is dolgozó laborok közül többen erre állnak át, de még nem tudják megmondani, hogy a folyamatoptimalizálás hogyan hat majd a költségeikre, egyelőre csak próbálkoznak.

Érdekesség, hogy a PCR-teszteknél ugyan meghatározott az ár, de a szerológiai (többnyire vérvételes) antigén-vizsgálatok, valamint a fluoreszenciás fertőzéskimutatási módszerekre nincs díjkötelem. Többen ezért csomagokban értékesítik már a PCR-vizsgálatokat a cégeknek, magánszemélyeknek, az egész pakk árát felhúzva egy magasabb szintre, a többi elemen kigazdálkodva a néhány ezer forintos veszteséget, amit a PCR-tesztek okoznak.

Szakértők szerint annyiban rossz a hatósági árazás, hogy eddig is voltak kóklerek, akik összekeverték az összes levett mintát és egyben vizsgálták. Jelenleg ugyanis az adagokat külön-külön vizsgálták, ebből egy PCR-gépbe típustól függően 72-96 közötti minta fér bele egy elemzésre. A kutyuláskor egy "kémcsőbe" bekerülhetett 72-96 minta. Ha valamelyik ilyen keveréknél pozitív mintát jelzett a berendezés, akkor azt a mintamennyiséget külön-külön újra megvizsgálták, hogy azonosítsák a fertőzöttet. Ez lényegesen költséghatékonyabb megoldás, viszont a hatásfoka kifejezetten rossz, mert az egymással hígított mintákban a gép nehezebben mutatja ki a pozitivitást. De a szakértők szerint egy ilyen körrel akár a költségek 30 százalékát is megspórolhatták, vagyis a 19 500 forintos ár alatt voltak bőven. Kockázatot annyiban kevésbé jelentett a megoldás, hogy a legtöbbször a céges tömeges mintavételeknél dolgoznak így, ahol általában elővigyázatosságból teszteltettek csak, és kicsi volt az esély, hogy koronavírus-fertőzöttet találnak.

Az állami teszt ingyenes és így több is lehet

A laborok másik lehetősége a túlélésre, hogy felajánlják a felszabadult kapacitásukat a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Korábban arról beszéltek lapunknak az érintettek, hogy az állami szervvel 22-27 ezer forintos darabáron szerződtek, a hatósági árat pedig ezekre a vizsgálatokra nem alkalmazták. Végső soron ezzel a járványügyi hatóságok is jól járnak, mert több fertőzöttet azonosíthatnak.