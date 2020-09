Koronavírus: sötét képet festenek a jövőről pécsi virológusok

A járvány jelenlegi hullámában a fertőzések többsége láthatóan a fiatal korosztályt érinti - emiatt a forgatókönyv - legalábbis a kórházi kezeléseket kedvezőnek tűnhet. Sajnos a kép árnyaltabb és jóval összetettebb, ráadásul egyáltalán nem kecsegtet jó kimenetellel - figyelmeztetnek Facebook-oldalukon a pécsi virológusok.

A fiatalok fokozott érintettsége több okra is visszavezethető, ezek közé tartozik a tesztelési stratégia szélesítése (mára ismert tény, hogy a tünetmentesek/enyhe tünetesek szerepe óriási a járvány mozgatásában), emellett ez a korosztály kevésé elővigyázatos, mint az idősek. Azonban a más országokban megtapasztalt minta szerint a fertőzési láncolatok elérik az idős korosztályt is. Kifejezetten fontos tehát most odafigyelni rájuk, min arra a Covid-szimpóziumon Oroszi Beatrix, az innovációs tárca epidemiológus szakértője is figyelmeztetett.

A kórházi kezelések száma várhatóan 4-5 hét múlva, a halálozásoké további 2-4 héttel később fog emelkedni. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a mostani gyengébb lefolyás egy új mutációhoz lenne köthető.

A tél valószínűleg semmi jót nem hoz, miután a vírus kifejezetten jól terjed zárt, rosszul szellőző helyeken, ráadásul az aeroszolizált terjedés is alátámasztást nyert. Jó hír azonban, hogy a járvány végkimenetele főként rajtunk áll, a folyamatok mindegyike tompítható megfelelő társadalmi odafigyeléssel - hangsúlyozzák a virológusok.