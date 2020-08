Koronavírus: Szijjártó szerint a csehek továbbra is beléphetnek az országba

A cseh állampolgárok negatív teszteredménnyel szeptember elseje után is beléphetnek Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán az MTI szerint.

Szijjártó Péter azt írta: Bledben Andrej Babis cseh miniszterelnök azt kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy azok a cseh állampolgárok, akik szeptemberre már lefoglalták magyarországi szállásukat, továbbra is beutazhassanak Magyarországra.

Az új szabályozás kitárgyalása során a biztonsági garanciákat megkapták, így öt napnál nem régebbi negatív teszteredmény esetén keddtől is beengedik azokat a cseh állampolgárokat, akik már korábban szállást foglaltak maguknak Magyarországon - írta a miniszter.

Kedden, szeptember elsején lépnek hatályba a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorított határvédelmi intézkedések Magyarországon. Ideiglenesen a teljes belső határon visszaáll a határellenőrzés. Nem magyar állampolgárok a személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat.

A magyar határzár bejelentése komoly felzúdulást keltett Brüsszelben is és Németországban is. Az Európai Bizottság illetékes szóvivői megjegyezték, hogy bár minden tagállam nemzeti hatáskörébe tartozik, hogy kik léphetnek be a területére, de a tagállamok kötelesek tájékoztatni egymást az intézkedésekről. Márpedig a múlt pénteken volt egy videokonferencia a határellenőrzésekkel foglalkozó hatóságokkal, és nem érkezett jelzés arról, hogy bármilyen változás várható a magyar határon - mondta újságírói kérdésre Adalbert Jahnz, a bizottság schengeni övezettel kapcsolatos ügyekért felelős szóvivője. A bizottság pozíciója világos, a határzár nem számít hatékony intézkedésnek a járvány elleni küzdelemben.

Németországban szintén azért zúgolódtak, mert a magyar kormány nem tájékoztatta az utazni vágyó külföldieket, sem azokat, akik Magyarországon tartózkodnak, sem azokat, akik most indultak volna útnak. Sőt, ahogy egy német lap azt megírta: a Magyar Turisztikai Ügynökség hirdetése továbbra is fut az Instagramon és a Youtube-on a WoW Hungary felhasználón Magyarországi célpontokat ajánlgatva és egy szó sincs arról, hogy határzár lépne érvénybe.