Koronavírus: távolmaradásra kéri diákjait az ELTE

Körlevélben kéri az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a koronavírussal fertőzött területekről hazatérő munkatársait, hallgatóit, hogy két hétig ne menjenek be az intézménybe - írja az MTI.

Az angol és magyar nyelvű, valamennyi hallgatónak elküldött és az MTI-hez is eljuttatott levélben azt írták: "felszólítjuk az Észak-Olaszországból (a Rómától északra fekvő olasz területekről), valamint más fertőzési gócpontnak számító területről érkező munkatársainkat, hallgatóinkat, vendégeinket, hogy önként maradjanak távol az egyetemi közösségtől két hétig".

Azt is kérték, hogy az érintettek e-mailben jelezzék a távolmaradásukat és annak okát. Hozzátették: a hiányzás igazolt távollétnek minősül.

Kitértek arra: aki Kínából vagy más fertőzési gócpontból, különösen Észak-Olaszországból érkezik, és lázas, köhög vagy légzési nehézséget tapasztal, az telefonon sürgősen hívja fel a háziorvosát vagy a kezelőorvosát. Ezek hiányában lépjen kapcsolatba az egyetem foglalkozás-egészségügyi orvosával, mondja el a panaszait és azt, hogy fertőzési gócpontban járt vagy kapcsolatban volt fertőzött emberrel a tünetek megjelenése előtt.

Ha az érintettnek sürgős orvosi ellátásra van szüksége és mentőt kell hívnia, szintén feltétlenül mondja el, hogy panaszai kialakulása előtt milyen kapcsolatban volt a fertőzött területekkel, illetve onnan érkezett emberekkel - fűzték hozzá.

Kazinbarcikán a Borsodchem egy ünnepi eseményt mondott le a járvány miatt.

Magyarországon a koronavírust egyelőre még senkinél sem mutatták ki. Szerdán kiderült, hogy egy Bécsben élő magyar állampolgár is megfertőződhetett, de délután az érintett tesztje negatív lett. Így továbbra is csak egy biztosan megfertőzött magyar állampolgárról tudni: a Japán mellett vesztegzár alá vont Diamond Princess hajó egyik dolgozójáról. Ő továbbra is jó állapotban van, már egy helyi kórházban tartják megfigyelés alatt.