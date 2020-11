Koronavírus: tömeges tesztelésbe kezd a fővárosi önkormányzat

A Fővárosi Önkormányzat bővíti a tesztelési kapacitásait, és megteremti annak lehetőségét, hogy minden budapesti tanárt és iskolai dolgozót ingyenesen, önkéntes alapon szűrni tudjanak november végétől - közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

A szakértők szerint a járvány megfékezéséhez a tömegrendezvények korlátozása és a tömeges tesztelés lenne szükséges. A főváros ezért a tesztkapacitásainak bővítéséről döntött. Elkezdődött 100 ezer új típusú antigén alapú teszt és a már meglévő készletek mellé több mint 10 ezer PCR teszt beszerzése - olvasható a főpolgármester posztjában.

Az Európa több országában használt antigén tesztek nagy biztonsággal szűrik ki a fertőző személyeket, mindössze 15 perc alatt eredményt mutatnak.

A kerületi szakellátáson keresztül november végétől tudja a Fővárosi Önkormányzat biztosítani a tesztelést, és közben azon dolgoznak, hogy a téli szünet után újabb tesztelési kört tudjanak biztosítani a pedagógusok és az oktatási intézmények munkavállalói számára.

A folyamatba a pedagógus szakszervezeteket is bevonják, egyeztetnek velük. "Ezzel a tanárokat, a szülőket és a gyerekeket is védeni szeretnénk, biztosítani szeretnénk az oktatás működőképességét a városban. Folytatjuk a rendszeres tesztelést a szociális ellátásban, szűrjük a közszolgáltatásban dolgozó munkavállalóinkat is. A részletekről folyamatosan beszámolunk - írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester