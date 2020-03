Koronavírus: új kórházak, új eljárásrend

Új szintre lépett a koronavírus elleni küzdelem, mától a kórházak, szakrendelők csak a sürgős eseteket fogadhatják, bővült a járványkezelésre kijelölt kórházak listája, beszállt a harcba az ország gerincsebészeti ellátását biztosító magánintézmény is. A személyes védelemben egyelőre mindenki magára támaszkodhat, az új fertőzöttekről, hogy hol, melyik városban, milyen korú és nemű személyek betegedtek meg, nincs hivatalos tájékoztatás. Jó hír viszont, hogy hétvégére, jövő hét elejére újra elérhető lesz a patikákban kézfertőtlenítő.

A koronavírus elleni védekezés szintjének megemelése után szinte azonnal nagyot ugrott a hivatalos számlálón a fertőzöttek száma, az új megbetegedettekről azonban egyenlőre még semmit nem közöltek. Így sem a nemük, sem a koruk, sem a tartózkodási helyük, városuk nem ismert, amit a hétfői kormányinfón betegjogokkal magyarázott a tisztifőorvos. Pedig a személyes kockázatanalízist nagyban segítenék ezek az információk, amelyeket biztosan meg lehet úgy oldani, hogy ne lehessen következtetni magukra a konkrét személyekre, s amely információk más országokban publikusak, sőt a közös védekezés egyik igen fontos elemét képezik.

Az elszórt megbetegedések helyett a csoportos fertőzések kora jön, ennek a visszaszorítására szolgálnak az Orbán Viktor által hétfőn bejelentett újabb korlátozások, és az egyre több platformon terjedő, egyértelműen helyeselendő civil kezdeményezések, otthon maradásra buzdító felszólítások. Miközben az egészségügyi világszervezet, a WHO az összes koronavírus-gyanús eset tesztelésére hívja fel az országok figyelmét, Müller Cecília tisztifőorvos a személyes higiéné fontosságát hangsúlyozta az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, de azért jó hír, hogy a tegnapi naptól bővült a korona-vírus vizsgálatra kijelölt laboratóriumok magyarországi köre. A kijelölt laboratóriumok: NNK, DPC,Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Synlab Hungary Kft.

Lesz kézfertőtlenítő hamarosan

Ismét elhangzott a részletes kézmosási útmutató, a kézfertőtlenítés egyéb lehetőségeiről azonban nem esett szó, talán nem véletlenül, hiszen a patikákban, drogériákban egyelőre nem érhetők el az ehhez szükséges alkoholos kézfertőtlenítők. (Igen, van olyan eset, hogy nem áll rendelkezésre a szappanos kézmosás, pedig szükség lenne rá). Jó hír azonban, hogy a Hungaropharma vezérigazgatója, Feller Antal arról tájékoztatta lapunkat, hogy napokon belül helyreáll az ellátás, miután gőzerővel dolgoztak a Magyar Gyógyszerész Kamarával (MGYK) közösen egy magyar gyártó termékének az engedélyezésén. A gyártósok indulásával a félliteres alkoholos kézfertőtlenítők csütörtökön megérkeznek a gyógyszer nagyker raktárába, ahonnan a hét utolsó napjain megindul a kiszállítás a patikákba. Folyamatosan, három műszakban készül a termék, a szállítás is folyamatos lesz, de elsőként a patikák saját fertőtlenítési igényeit szolgálják ki - tudtuk meg Hankó Zoltántól, az MGYK elnökétől. Az elérhető háztartási fertőtlenítőket a felületek - kilincs, autó, stb - fertőtlenítésére továbbra is érdemes használni, ezzel kapcsolatban egy friss, részletes javaslat az MGYK honlapján is elérhető.

A gyógyszertári alkoholhiányt kiszerelési problémák okozzák Feller Antal szerint, de az alkoholos kézfertőtlenítő érkezése ezt a kérdést megoldja. Gyógyszerhiány nincs - hangsúlyozta lapunknak a vezérigazgató, a hirtelen 3-5-szörösére növekedett igények miatt nehéz a saját készleteik és a patikák utántöltése, de 1-2 napon belül helyreáll az ellátás, addig türelmet kérnek.

A védőfelszerelések kapcsán Müller Cecília megerősítette, egészséges személynek nem kell maszk, arra a fontos tényre azonban nem tért ki, hogy szakmai vélemények szerint még az egyszerű sebészi maszk is nyújt valamekkora védelmet a fertőzés ellen. Igaz, hogy a vírust magát ez a szűrő átengedi, azonban miután a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, s rendszerint nem önmagában, hanem mondjuk egy nyálcseppen "utazik", ezt pedig már ez a maszk sem feltétlenül engedi át, ha tehát van, akkor érdemes használni azoknak, akik nem tudnak eleget tenni a "Mindenki maradjon otthon!" felhívásnak.



Megállították a kórházakat

A "Maradj otthon" felszólítás mától lényegében azoknak a betegeknek is szól, akik nem életveszélyes állapotuk miatt keresnék fel a rendelőket, kórházakat, miután egy iktatószám, pecsét és aláírás nélküli, de hivatalos úton megküldött belső körös levél arról értesítette az ellátókat, hogy hétfőtől, csak a sürgős eseteket fogadhatják, az elektív, vagyis tervezett beavatkozásokat, vizsgálatokat fel kell függeszteniük.

A magyar egészségügy szinte teljes stopját jelentő intézkedés pontos formalizált részletei mindenesetre ismeretlenek, így nem csoda, hogy a felszólítást hétfőn még nem minden kórház vette teljesen komolyan. Szakértők szerint pedig nagy kérdés, hogy pontos definíció, átlátható, egyértelmű szabályozás nélkül ez mennyire lesz tartható, azaz a részletes hivatalos utasítás mihamarabbi megjelenése kiemelten fontos. Az orvos - beteg találkozások számának csökkentése és a kapacitástartalékos érdekében hozott intézkedés azonban indokoltnak látszik, az elsődleges járványkórház, azaz a Dél-pesti Centrumkórház információink szerint szinte megtelt a betegekkel és a karanténosokkal, a Kútvölgyiben is beindult az üzem, s úgy tudjuk, hogy a Korányiban is befejezéshez közeledik a megfelelő kiemelt felszereltségű fogadórész kialakítására.

A járvány-helyzetre való tekintettel leállt az amúgy igen hosszú várólistával rendelkező Országos Gerincsebészeti Központ is, a magántulajdonú, de speciális közellátási feladatokat ellátó kórház tervezett gerincműtéteit felfüggesztették, csak a sürgősségi gerincsebészeti ellátásokat tudják biztosítani.

Mindemellett négy vidéki járványkórházat is kijelöltek, Kiskunhalas mellett az ajkai, a szekszárdi és a miskolci Semmelweis kórház kapott arról határozatot, hogy az intézményen belül jelöljön ki erre a feladatra átalakítandó részeket, telephelyeket - írta a saját információinkkal egybehangzóan a Népszava. A határozat azonban nem tért ki a pontos struktúrára, ágyszámra. A válaszonline pedig arról értesült, hogy a Szent János kórház is járványkórház lesz.