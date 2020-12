Koronavírus: újabb 2804 beteg és 144 halott Magyarországon

Szerda reggelre 24 óra alatt 2804 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 144 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt 2804 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 288 567 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az utóbbi egy napban elhunyt 144 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7381 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83 940 fő, az aktív fertőzöttek száma 197 246 fő. Az aktív fertőzöttek 18, az elhunytak 21, a gyógyultak 23 százalka budapesti.

Jelenleg 7639 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 574-en vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt csupán 12,6 ezer az új tesztet végeztek. Ha hinni lehet a szerdai számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 22,19 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is riasztóan magas érték. A pozitivitási arány több mint négyszeres a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Lezárult a célzott csoportos tesztelés harmadik köre is. Az elmúlt hetekben összesen 430 ezer gyorstesztet végeztek a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális, egészségügyi, kormányhivatali és járási hivatali dolgozók körében. A gyorstesztelések a vártnál alacsonyabb részvétel mellett zajlottak, a megjelentek kevesebb mint 2%-a bizonyult pozitívnak. A célzott csoportos tesztelés folytatásáról az operatív törzs dönthet. Az egészségügyi és szociális intézmények továbbra is igényelhetik a gyorsteszteket.

Az operatív törzs jelenleg 146 óvodában egy-egy csoportot érintően, 79 óvodában és 42 általános iskolában az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 393 általános iskolában egy-két osztályt és 31 általános iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket - olvasható a kormányzati honlapon.