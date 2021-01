Koronavírus: újabb 2907 beteg és 115 halott Magyarországon

Péntek reggelre 24 óra alatt 2907 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 115 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt 2 907 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 337 743 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Egy nap alatt elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 440 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, összesen 186 449 fő. Az aktív fertőzöttek száma 140 854 fő. 5 297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kormányzati honlapon.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 24 ezer új tesztet végeztek. Ha hinni lehet a hétfő reggeli számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 12,1 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is magas érték. A pozitivitási arány több mint kétszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány viszont már csak alig haladja meg a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét.)

Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és fokozatosan megkezdődik az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és Orbán Viktor miniszterelnök mai bejelentése értelmében február 1-ig érvényben is maradnak, valamint a középiskolákban is marad a digitális oktatás február 1-ig.

Eddig három szállítmány Pfizer-vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé. Az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek az oltópontokon időpontért.