Koronavírus: újabb 2967 beteg és 185 halott Magyarországon

Vasárnap reggelre 24 óra alatt 2967 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 185 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt 2 967 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 302 989 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 185 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8099 főre emelkedett. Ez az eddigi ötödik legmagasabb napi halálozási adat.



A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 97 443 fő, az aktív fertőzöttek száma 197 447 fő. Az aktív fertőzöttek 18, az elhunytak 20, a gyógyultak 22 százaléka budapesti.

Jelenleg 7 022 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 520-an vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 24 ezer új tesztet végeztek. Ha hinni lehet a vasárnap reggeli számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 12,35 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is magas érték. A pozitivitási arány több mint kétszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány viszont már csak alig haladja meg a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét.)

A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át. Továbbra is fontos az iskolák működésének fenntartása, ezért a téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, ott a fertőtlenítést a katonák végzik. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban a téli szünet után egy hét digitális munkarend után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Az iskolákban továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és január elejétől a pedagógusok önkéntesen és ingyenesen jelentkezhetnek az Országos Mentőszolgálat gyorstesztelési pontjain. Ha egy óvodában vagy iskolában megjelenik a vírus, az operatív törzs dönt arról, hogy szükséges-e rendkívüli szünetet vagy digitális oktatást elrendelni.

Lezárult a célzott csoportos tesztelés 3. köre is. Az elmúlt hetekben összesen 430 ezer gyorstesztet végeztek a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális, egészségügyi, kormányhivatali és járási hivatali dolgozók körében. A gyorstesztelések a vártnál alacsonyabb részvétel mellett zajlottak, a megjelentek kevesebb mint 2%-a bizonyult pozitívnak. A célzott csoportos tesztelés folytatásáról az operatív törzs dönthet. Az egészségügyi és szociális intézmények továbbra is igényelhetik a gyorsteszteket - olvasható a kormányzati honlapon.