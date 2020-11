Koronavírus: újabb 3928 beteg és 84 halott Magyarországon

Csütörtök reggelre 24 óra alatt 3928 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és 84 elhunyt beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n. Az elvégzett tesztek 21,86 százaléka lett pozitív, ami igen magas arány.

Eszerint egy nap leforgása alatt 3928 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 94 916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt újabb 84, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2147 főre emelkedett, 22 823-an pedig már meggyógyultak. Ezzel a halálozások napi száma a második legmagasabb érték, a szerdai 90 fő után, valamint kedden is 84 áldozat volt.

Az aktív fertőzöttek száma 69 946 fő. Az aktív fertőzöttek 25, az elhunytak 30, a gyógyultak 27 százaléka budapesti.

A friss adatok szerint 5183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 378-an vannak lélegeztetőgépen - adta hírül a koronavirus.gov.hu. Ez is komoly egynapi szám, az eddigi harmadik legmagasabb.

Lélegeztető gépből elegendő áll rendelkezésre és ott továbbra is az a becslés, hogy tízezer fölé nem nagyon mehet azoknak száma, akik lélegeztetőgépre szorulnak, az is a legtragikusabb, már-már valószínűtlenül pesszimista becslés - mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szerdai kormányinfón a Népszava azon kérdésére, hogy a kormányfő által várt december közepi járványcsúcson hány ember intenzív terápiás ellátásával számolnak. A lap forrásai szerint az országban 2000 intenzíves orvos, 2300 intenzíves nővér vethető be. Nekik segíthet az a 2500 segédnővér, akiket 12 órás tanfolyamon képeztek ki. Ezt erősíti, hogy Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász is azt mondta az Új Egyenlőség podcastjában: "Intenzív ágyunk van körülbelül 1800-2000, és körülbelül ugyanennyi intenzíves orvosunk és intenzíves ápolónk." A szakértő jelezte azt is, hogy ezeknek az ágyaknak minimum a fele más, nem koronavírusos esetekkel foglalt. A lap forrására hivatkozva azt írja, hogy egy orvos egyszerre legfeljebb négy beteget képes megfelelően ellátni intenzív osztályon. Egy beteg mellett pedig legalább egy szakápolónak kell lennie, de például a páciens mozgatáshoz négy ápolóra van szükség. Mindez azt jelenti: ha az orvosok, ápolók pihenőidejét, esetleges betegségét nem vesszük figyelembe, akkor is nehezen képzelhető el, hogy a szakmai normák szerint el tudna látni a rendszer egyszerre 10 ezer lélegeztetőgépen lévő embert - olvasható a Népszava cikkében.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az előző napi ugrás után kissé tovább - 18 ezer közelébe - nőtt az új tesztek száma. Mivel az új esetek száma kissé csökkent, a laboratóriumi vizsgálatok 21,86 százaléka bizonyult pozitívnak - ez azonban továbbra is riasztóan magas érték. A pozitivitási arány így több mint négyszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

A magyar kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. A rendkívüli járványhelyzet miatt a kormány új rend szerint működik: naponta, kétnaponta reggel hatkor az operatív törzs a miniszterelnök részvételével ülésezik, emellett a rendkívüli jogrendi akciócsoport is újrakezdte munkáját.

Életbe lépett az éjszakai kijárási korlátozás: éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel, ha valaki munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal hagyja el lakóhelyét.

Újra életbe lépett az ingyenes parkolás, és Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

A kormány arról is döntött, hogy be kell zárni a szórakozóhelyeket és mostantól a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkviselés. Emellett továbbra is kötelező a maszkviselés az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a szociális és az egészségügyi intézményekben, a vendéglátóhelyeken.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.

Az operatív törzs jelenleg 83 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 59 osztályban és 18 iskolában digitális munkarendet - olvasható a kormányzati honlapon.