Koronavírus: újabb 459 beteg és 89 halott Magyarországon

Kedd reggelre 24 óra alatt 459 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 89 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt 459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 360 877 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az utóbbi egy napban elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 113 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 244 681 fő, az aktív fertőzöttek száma 104 083 főre csökkent.

A hivatalos összesítés szerint 3815 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 149 676 fő kapott oltást, közülük 12 639 fő már a második oltását is megkapta. Az eheti vakcinaszállítmányokkal az egészségügyi dolgozók és idősotthonok oltása folytatódik - olvasható a kormányzati honlapon.

Ma újabb szállítmány érkezik



Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből jelenleg csak a Pfizer és a Moderna vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével.

A két gyártótól eddig összesen 165 ezer ember oltására elég vakcina érkezett Magyarországra (5 Pfizer-szállítmány és 1 Moderna-szállítmány). Újabb Pfizer-vakcina szállítmányok érkeztek hétfőn és mai érkeznek. A két napon összesen 36 270 ember oltására elég oltóanyag érkezik.

Hétfőn 11 115 ember oltásához elég vakcinát szállítottak 4 oltópontra, ma 25 155 ember oltásához elég oltóanyagot szállítanak 20 oltópontra. A most érkezett vakcinákkal az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok oltása folytatódik.

Ez a helyzet az orosz és a kínai vakcinával

Mivel Európában nincs elég oltóanyag, ezért minden biztonságos és hatásos vakcina beszerzésére szükség van a lakosság mielőbbi oltásához és a korlátozások mielőbbi feloldásához. Magyarország egymillió ember oltására elég Szputnyik V. vakcina beszerzéséről állapodott meg Oroszországgal, amelyek három ütemben fognak megérkezni. Az orosz vakcinát a magyar hatóság az AstraZeneca-vakcinával együtt már engedélyezte.

A kínai Sinopharm vakcináról is zajlik a tárgyalás és a hatósági vizsgálat. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

Kik jönnek sorra?



A második körben az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása kezdődött meg. Eddig összesen 10 ezer idősotthonban lakót és dolgozót oltottak már be. Nagyon sok szociális intézmény még hátravan, az oltás ütemét itt is a rendelkezésre álló vakcina határozza meg.

A harmadik körben a védőoltásra jelentkezett 89 év felettiek következnek, akiket a háziorvosok vagy oltócsapatok fognak beoltani akár a saját otthonukban. Az oltási munkacsoport is folyamatosan dolgozik, követi az oltások menetét, a várható vakcinaszállítmányokat, és felkészült a tömeges oltásokra is, ha jön elég vakcina. Minden célcsoport időben értesülni fog a tudnivalókról.

A védőoltás ingyenes és önkéntes, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A védőoltásra már több mint 1,7 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.