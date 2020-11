Koronavírus: újabb 5203 beteg és 91 halott Magyarországon

Kedd reggelre 24 óra alatt 5203 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és 91 elhunyt beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n. A hétfői adathiba korrigálásának viszont egyelőre nincs jele.

Egyetlen nap leforgása alatt 5203 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 152 659 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3281 főre emelkedett, 34 185-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 115 193 fő. Az aktív fertőzöttek 23, az elhunytak 26, a gyógyultak 26 százaléka budapesti.

Jelenleg 7477 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 576-an vannak lélegeztetőgépen.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az előző napi adathiba után 28 ezer közelébe ugrott az új tesztek száma. Ha hinni lehet a keddi számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 19,06 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is riasztóan magas érték. A pozitivitási arány csaknem négyszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Bár Müller Cecília tisztifőorvos hétfő délelőtt ígéretet tett arra, hogy az adatszolgáltatási késedelem miatt helytelen adatokat korrigálják, ennek egyelőre nincs jele.

A kedd reggeli bejelentés szerint az operatív törzs jelenleg 275 óvodában és 41 általános iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 276 általános iskolai osztályban és 20 általános iskolában digitális tanrendet.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket - olvasható a kormányzati honlapon.