Koronavírus: újabb 5318 beteg és 107 halott Magyarországon

Szombat reggelre 24 óra alatt 5318 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 107 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n. Az elvégzett tesztek 23,83 százaléka lett pozitív, ami riasztóan magas arány.

Egyetlen nap leforgása alatt 5318 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 104 943 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ezzel újabb rekordot döntött és lélektani határt (ötezer ember) lépett át az új fertőzések napi száma. Ráadásul immár hivatalosan is már több mint százezer magyart betegített meg a vírus.

Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2357 főre emelkedett, 24 847-en pedig már meggyógyultak. Ezzel a halálozások napi száma is rekordot döntött, az eddigi csúcsot a pénteki 103 áldozat jelentette.

Az aktív fertőzöttek száma 77 739 fő. Az aktív fertőzöttek 25, az elhunytak 29, a gyógyultak 27 százaléka budapesti.

Szombat reggel 5612 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 405-en vannak lélegeztetőgépen - adta hírül az operatív törzs.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az előző napi ugrás után tovább - 22,3 ezerre - nőtt az új tesztek száma - azaz soha ilyen sok teszt nem készült el egy nap leforgása alatt. Mivel azonban az új esetek száma még nagyobb mértékben nőtt, a laboratóriumi vizsgálatok 23,83 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is riasztóan magas érték. A pozitivitási arány így már csaknem ötszöröse a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járvány megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása.

A rendkívüli járványhelyzet miatt a kormány új rend szerint működik: naponta, kétnaponta reggel hatkor az operatív törzs a miniszterelnök részvételével ülésezik, emellett a rendkívüli jogrendi akciócsoport is újrakezdte munkáját.

Éjszakai kijárási korlátozás van életben. Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel, ha valaki munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal hagyja el lakóhelyét - olvasható a kormányzati honlapon.