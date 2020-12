Koronavírus: újabb 609 beteg és 114 halott Magyarországon

Hétfő reggelre 24 óra alatt 609 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 1814beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt csupán 609 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 316 669 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Az utóbbi egy napban elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9161 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 134 344 fő, az aktív fertőzöttek száma 173 164 főre csökkent.

A friss adatok alapján jelenleg 6 261 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen. Az öt kijelölt kórházi oltóponton ma is zajlik az egészségügyi dolgozók oltása - olvasható a kormányzati honlapon.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt csupán 9,2 ezer új tesztet végeztek. Ha hinni lehet a hétfő reggeli számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 13,11 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is magas érték. A pozitivitási arány több mint kétszerese a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány viszont már csak alig haladja meg a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét.)

A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. A kijárási tilalom szilveszterkor életben lesz.

Szombaton megérkezett az első vakcina-szállítmány Magyarországra és megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Az 5 kijelölt kórházi oltóponton ma és a következő napokban is oltják a kórházi egészségügyi dolgozókat. Az első Pfizer-vakcina szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmaz, amely 4875 egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy egy embernek - 21 napos eltéréssel - két oltást kell beadni. Az első vakcina-szállítmányt szombaton öt kijelölt kórházi oltóhelyre juttatták el: a Dél-Pesti Centrumkórházba, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, a Semmelweis Egyetem Klinikájára, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházba és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházába. A következő Pfizer-vakcina szállítmány várhatóan még december végén megérkezhet, és azt újabbak követik majd, és azokkal egy ütemben folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása.

2021 első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz.

Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban a téli szünet után egy hét digitális munkarend után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Az iskolákban továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és iskolakezdés előtt, január elején a pedagógusok számára lehetővé teszik az önkéntesen és ingyenesen gyorstesztelést.