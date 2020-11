Koronavírus: újabb 6393 beteg és 135 halott Magyarországon

Péntek reggelre 24 óra alatt 6393 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 135 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt 6393 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 198 440 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Ez a valaha volt második legmagasabb napi érték, az eddigi csúcsot jelentő november 16-i 6495 fő után.

Elhunyt 135 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 364 főre emelkedett. Ilyen magas még soha nem volt a napi halottszám - az eddigi rekordot a november 21-i 121 haláleset jelentette.

A gyógyultak száma 52 126 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 141 950 fő.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az előző napi adatkorrekció után után 21 ezerre esett vissza az új tesztek száma. Ha hinni lehet a pénteki számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 30,43 százaléka bizonyult pozitívnak - ez riasztóan magas érték. A pozitivitási arány hatszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Az aktív fertőzöttek 21, az elhunytak 24, a gyógyultak 26 százaléka budapesti.

A hivatalos adatok szerint 7591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 647-en vannak lélegeztetőgépen.

A beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható - olvasható a kormányzati honlapon.

Az operatív törzs jelenleg 386 óvodai csoportban és 221 óvodában, továbbá 121 általános iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 634 iskolai osztályban és 63 általános iskolában digitális tanrendet.