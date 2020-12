Koronavírus: újabb 6635 beteg és 182 halott Magyarországon

Csütörtök reggelre 24 óra alatt 6635 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 182 beteg - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n.

Egyetlen nap leforgása alatt 6635 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 231 844 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Újabb szomorú rekord született: az utóbbi egy nap alatt ugyanis elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5324 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 67 033 fő, az aktív fertőzöttek száma 159 487.

Az aktív fertőzöttek 20, az elhunytak 23, a gyógyultak 25 százaléka budapesti.

A tájékoztatásból kiderül, hogy 26 ezerre nőtt az új tesztek száma. Ha hinni lehet a csütörtöki számoknak, akkor a laboratóriumi vizsgálatok 25,48 százaléka bizonyult pozitívnak - ez továbbra is riasztóan magas érték. A pozitivitási arány ötszöröse a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Jelenleg 7693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törzs jelenleg 425 óvodában egy-egy csoportot érintően, 212 óvodában és 127 általános iskolában az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 670 általános iskolában egy-két osztályt és 63 általános iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet - olvasható a kormányzati honlapon.