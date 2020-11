Koronavírus: újabb csúcsra ugrott az elhunytak száma Magyarországon

Szombat reggelre 4397 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 170 298 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 121 beteg, így az elhunytak száma 3689 főre emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati portál. Ezzel új rekordot döntött az egy nap alatt elhunytak száma.

Szombat reggelre 4397 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 170 298 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 121 beteg, így az elhunytak száma 3689 főre emelkedett, 40 820-an pedig már meggyógyultak. Bár a kormányzati portál szokás szerint azt írja, hogy többségében idős, krónikus betegek az elhunytak, intő jel lehet, hogy a szombatra elhunytak között három 30-as és négy 40-es éveiben járó beteg is szerepelt. A legfiatalabb beteg 30 éves volt, aki a hivatalos adatok szerint leukémiában is szenvedett. A harmicas korosztályú betegeknél az előbb említetten kívül egyiküknél heveny veseelégtelenség szerepelt, másikuk adata még feltöltés alatt áll. A negyvenes korosztályból négyen szerepelnek a listán: egyiküknél elhízás, iszkémiás szívbetegség, hörghurut, másikuknál magas vérnyomás, a harmadik betegnél áttétes daganatos megbetegedés, a negyediknél magas vérnyomás, cukorbetegség szerepel alapbetegségként.

Az aktív fertőzöttek száma 125 789 fő. Az aktív fertőzöttek 22, az elhunytak 26, a gyógyultak 27 százaléka budapesti.

Kórházban 7358 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 599-en vannak lélegeztetőgépen - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati információs portál. A hivatalos adatok szerint a kórházban ápoltak száma nagyot esett, 154 fővel kevesebb koronavírusos beteget ápolnak jelenleg kórházban, és 5 fővel csökkent a lélegeztetőgépen lévők száma is.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az egy nap alatt 24 806 tesztet végeztek el, amelyből a vizsgálatok 17,73 százaléka bizonyult pozitívnak, ami továbbra is nagyon magas értéknek számít. A pozitivitási arány több mint háromszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)