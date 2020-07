Koronavírus: újabb figyelmeztetés érkezett

Még nem vagyunk túl az első hullámon. Fontos azt látni, hogy bár nyolc hónapja jelent meg a vírus, azóta sem tudni, hogyan került át emberre. Nem tudjuk, miért vannak a lokális fellángolások - mondta az ATV Start című műsorában Jankovics István virológus.

A WHO nemzeti influenza laboratóriumának vezetője a védekezésről elmondta, hogy nincs vakcina és egyelőre nem is látják, hogy azzal mit kell majd elérniük. A műsorban úgy vélte, idén nem lesz vakcina.

A virológus szerint a nyitást csak óvatosan és egy járványügyi pandémiás terv alapján kell megtenni. A cél az, hogy a halálozást minimalizáljuk, illetve a gazdaságot fenntartsuk, ezt pedig nem lehet általánosságban meghatározni. Mindenhol máshogy kell megszabni a feltételeket - fogalmazott Jankovics, aki még korainak tartja a tömegrendezvények megtartását.

A koronavírus a levegőben is terjed, állítja már a WHO, ezért a tömegrendezvényeken és a tömegközlekedéseken is hordani kellene a maszkot, a BKK-nak pedig a járműveken erre figyelmeztetniük kellene az utasokat - mondta a virológus.