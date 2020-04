Koronavírus: újabb idősotthonban találtak fertőzötteket

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség zuglói intézetében is találtak öt koronavírus-fertőzöttet. Két munkatárs tesztje is pozitív lett, ők most nem járhatnak be az idősotthonba.

Szabó Dániel , 2020. április 12. vasárnap, 17:08 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán - Illusztráció.

Az Olajág Otthonok egyik zuglói intézményben öt lakó fertőződött meg - közölte a 444 kérdésére Szirmai Viktor főigazgató, aki hozzátette, hogy még két munkatársuknak lett pozitív a tesztje, ők már az elmúlt tíz-tizennégy napban nem dolgoztak, ugyanakkor az összes többi munkavállaló tesztje negatív. Fertőtlenítik a Pesti úti idősotthont A főigazgató elmondta, hogy a hatóságok a korábbi gyakorlattól eltérő működést nem írtak elő, de saját hatáskörben elvégeztették a teszteket mindenkin egy magánszolgáltatóval. Az érintett lakókkal kapcsolatban álló dolgozókon és a velük kapcsolatban álló munkatársakon, mintegy további nyolcvan főn pedig folyamatosan végeztetnek több fordulós szűrővizsgálatot. Azért kezdtek szűrni, mert négy lakónál tapasztaltak az elmúlt napokban olyan tüneteket, ahol a negatív eredményű tesztjeik ellenére kezdeményezték az ÁNTSZ-nél a szűrővizsgálat megismétlését. Állapotuk kielégítő, tüneteik jelenleg nem súlyosak, és jelenleg nem tudják biztosan, hogy azok esetleg a vírustól erednek vagy sem. Mára már az ország több idősotthonában is találtak koronavírussal fertőzött betegeket: a nagymágocsi Kastélyotthonban nyolc lakónak lett pozitív a tesztje,

Érden, a Betegápoló Irgalmasrend fenntartásában működő Szent József Otthonban is feltűnt a betegség,

a Pesti úti idősotthonban 198 igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak, nyolcan meghaltak,

Borsodnádasdon pedig az otthonban élők több mint fele megfertőződhetett a polgármester szerint.

a Rózsa utcai idősek otthonában a bentlakók kétharmadánál diagnosztizálták a Covid-19 betegséget.