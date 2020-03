Koronavírus: változik a tesztelési protokoll - beszállnak a magánellátók? (frissítés)

Még ma megváltozik a koronavírusgyanús személyek ellátási protokollja. Hamarosan magánellátásban is elérhető lesz a vírus kimutatását szolgáló teszt - hangzott el a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján.

A koronavírus-teszt protokollt tegnap változtatta meg a WHO és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), ennek nyomán Magyarországon még ma életbe lép a módosítás. A protokoll mind földrajzi, mind a klinikai tüneteket illetően változni fog, új esetdefiníció készül, ennek részleteiről csak az életbe lépese után adnak részletes tájékoztatást - mondta az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

További bejelentések:

A tesztek elvégzését a készlet mennyisége nem gátolja, azok bőven rendelkezésre állnak. Egy tesztelés 2-3 tesztből áll, az ára 10 ezres nagyságrendű.

Az egészségügyi dolgozók szűréséről az egészségügyi hatóságok döntenek, de szűrés jelleggel nincs értelme koronavírus-tesztet végezni. Erre sehol a világon nincs példa. A jelenlegi teszt diagnosztikai jellegű, nem szűrővizsgálat.

Elképzelhető, hogy a teszt magánlaborokban is kapható lesz, de annak az eredményét is meg kell erősíttetni a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK). Hivatalosnak elfogadott pozitív vagy negatív teszt csak az NNK laborjában készül. A tesztelés orvosszakmai folyamat is, mind a pozitív, mind a negatív eredményt részletesen el kell magyarázni a betegnek. Vannak a tesztekkel megengedőbb és kevésbé megengedő országok, a magyar gyakorlat a szigorúbb mintát követi, mint Franciaország és Németország, Olaszország pedig megengedőbb ezen a téren.

Aki a karantén szabályait betartja, és egészséges, 14 nap után elmehet, ha megszegi a szabályokat, és másokkal is találkozik az elzárás alatt, mint akivel őt zárták össze, a karantén 14 napos időtartama újraindul.

A már kiadott iráni vízumokat visszavonják, akit a határon ér az intézkedés, azt nem engedik be az országba, aki már itt van, az maradhat.

A rendezvényekkel kapcsolatban az EMMI készít egy javaslatcsomagot, amit az operatív törzs holnap tárgyal majd.

A Szent László Kórházban ápolt betegek az idős, intenzív osztályon kezelt férfi kivételével, jól vannak. A debreceni brit férfi Budapestre szállításáról intézkedtek.

A kórházban jelenleg 54 embert tartanak karantén alatt, a középiskolások is és az Ausztriában fertőzöttel érintkező egészségügyi dolgozók is elhagyhatták a karantént. A karanténban lévő irániak is jól vannak.

A kórházban gondoskodtak a kapacitások bővítéséről és a karantén helyekről is.

Az iráni diákok továbbra sem működnek együtt az egészségügyi személyzettel, ezért van szükség a kórházban a rendőri jelenlétre. A diákoknak már az idegenrendészeti hivatal munkatársai is elmagyarázták, hogy a karantén lejárta után kiutasíthatják őket, ha nem engedelmeskednek.

Ha 3 egymást követő napon egy beteg tesztje negatív lesz, akkor gyógyultnak tekinthető és el lehet engedni a kórházból

Igaz, hogy a rendőrség Facebookon keresztül kereste meg az egyik diákot, erre azért került sor, mert a hivatalosan bejelentett címen nem találták meg, sem e-mail, sem telefonszám állt rendelkezésre, ezért a diák társainak tanácsára keresték ezen a csatornán, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel, de nem volt fenyegetés.

Nagy problémát okoznak az álhírek, a Nemzeti Nyomozó Iroda monitorozza ezeket az oldalakat, ha pánikkeltő híreket találnak, akkor ezekben az ügyekben büntetőeljárások indulnak. Jelenleg négy büntetőeljárás zajlik, egy elkövetőt már azonosítottak.

A 70 éves, súlyos állapotú beteg fiát az akkor érvényes protokoll szerint látták el amikor jelentkezett a kórházban, február 27-én. Az ügyelet kikérdezte, kiderült, hogy korábban lázas volt és köhögött, járt Franciaországban, de már jól van. Kivizsgálták, készült labor és röntgen. Az akkori esetdefiníció szerint nem járt járványos területen, ezért engedték el és a teszt sem lett elvégezve nála. Svédországban, ahova távozott, sem készült teszt, el, ezért innen üzentek neki, jöjjön vissza, vizsgáltassa meg magát.

Más a szabály a karanténban lévő emberekre és azokra, akikre úgy tekintenek mint lehetséges fertőzöttek. A kórházba szállított köhögős, lázas japán turistacsoportról kiderült, hogy nem jártak fertőzött területen, őket főként a saját a lakosság megnyugtatása érdekében tesztelték, ennek az eredménye negatív lett, így nem kellett karanténban zárni őket. Ha Olaszországból jöttek volna, ők is két hétig karanténban maradnak.

A látogatási tilalom a kórházban fekvő illetve az intézményekben elhelyezettek érdekét szolgálja.

Így állunk most



A magyarországi fertőzöttek száma hétfőn 9-re emelkedett. A két új beteg közül az egyik a Szent László Kórházban karanténban lévő egyik iráni diák, valamint a 74 éves, súlyos állapotban lévő férfinak a felesége. Mindketten a már korábban új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktuskutatás során kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe. A fertőzöttek száma a környező országokban is tovább nőtt. A friss számok nyomon követhetők a koronavirus.gov.hu oldalon Életbe lépett az észak-olasz repülőjáratokat érintő tilalom, ami az ottani helyzet javulásáig marad érvényben. Eddig 6598 személyt ellenőriztek a repülőtereken, a közutakon 427 ellenőrzést végeztek. Aki nem veti alá magát a járványügyi intézkedéseknek bűncselekményt követ el.