Koronavírus: végre egy jó hír az autósoknak

Ha csökken a forgalom, kevesebb a baleset is az utakon. A külföldi biztosítók már elkezdtek pénzt visszaosztani az ügyfeleknek, Magyarországon viszont csak a durva ütemű kgfb-díjemelkedést tompíthatja valamelyest a kijárási korlátozás - mondják a szakértők. A gyenge forint miatt az importalkatrészek ára ugyanis tovább emelkedik.

Durván megugrott az idén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) díja. A Netrisk.hu online biztosításközvetítő portál adatai szerint egy átlagos biztosítás díja egy éve még 50 ezer forint körül volt, most már 60 ezer forint, ami 20 százalékos emelkedést jelent. A koronavírus-járvány azonban a szakértők szerint tompíthatja valamelyest a drágulást.

Rekord évre készültek

A kijárási korlátozás, az otthoni munkavégzésre és a távoktatásra történő átállás, valamint a külföldi utazások leállítása óhatatlanul az autóhasználat csökkenését eredményezi. A Mol szerdán közzétett jelentése szerint 20-40 százalékos visszaesés volt több kulcstermékénél is azokban az országokban, ahol a cég jelen van, vagyis jóval kevesebb benzin és gázolaj fogy, mint a korábbi időszakban. Ez nagyjából hasonló mértékű forgalomcsökkenést is jelenthet az utakon.

A biztosítók tavaly rekord összeget, több mint 230 milliárd forintot szedtek be az autósoktól kgfb-re. Igaz, ebben benne van a 30 százalékos baleseti adó is, de azt leszámítva is 177 milliárd forint volt a díjbevételük, ami csak kis mértékben haladta meg a 2018-ast. Az idén az eddigi díjakat nézve még több díjbevétellel kalkulálhatnak. Ha a Netrisknél látható 20 százalékos díjemelkedés általánosnak mondható, akkor 270-280 milliárd forint körüli összeg is befolyhat a kötelező biztosításból, vagyis adó nélkül 200 milliárd forint fölötti összeg maradhat a cégeknél.

A díjak emelkedését több tényezővel indokolták a biztosítók. A gazdaság pörgött, több új autót vásároltak az emberek, és ezeknél a biztosítások, ha csak a régit nem adják el, automatikusan A0-s besorolásba kerülnek. A nagycsaládosok kedvezményesen vásárolt hétszemélyes autói jellemzően nagy teljesítményűek, amelyeknek szintén drágább a biztosítása. Sok fiatal is olyan anyagi helyzetbe került, hogy autót tudott venni magának, az ő biztosításaik díja is magasabb. A szervizek is drágábbak lettek, mivel a munkaerőhiányos időszakban emelni kellett a béreket, a forint gyengülése miatt pedig emelkedett a külföldről behozott alkatrészek ára.

Javulhat a kárhányad

Károk pedig voltak szép számmal, hiszen a gazdasági fellendülés miatt többen és többet autóztak. A bruttó kárráfordítás 2019-ben 2018-hoz képest 11,65 százalékkal, a nettó kárráfordítás 9 százalékkal nőtt, ha marad a tendencia, az mindenképpen indokolná a díjak emelését. A biztosítók keményen meg is büntetik a sorozatosan károkat okozó sofőröket, magas károkozói pótdíjakat szednek, sőt akár szerződést is bontanak az ügyféllel.

Csakhogy az autóhasználat egyelőre csökken, ami törvényszerűen kevesebb kárral is jár. Egyelőre azonban nem csökkentették a díjaikat a hazai biztosítók. "Itt számtalan bizonytalan tényező van, a legfontosabb ilyen, hogy meddig tartanak a korlátozások? Egy néhány hetes, vagy 1-2 hónapos visszaesés a kárhányadban az éves szinten megkötött gépjármű-biztosítások díjképzésén nem sokat tud változtatni" - magyarázta ennek az okát Cselovszki Zsolt, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnökségi tagja.

Az Egyesült Államokban ugyanakkor a biztosítók már léptek, több cég is jelezte, hogy visszautal az autósoknak abból a díjból, amit befizettek. Az Allstate összesen 600 millió dollárt fizet vissza az ügyfeleinek, a Family Mutual pedig 200 milliót, ami 15 százalékos díjcsökkentésnek felel meg. A visszatérítések egyelőre az áprilisi és májusi díjakat érintik. A USA-ban a becslések szerint 35-40 százalékkal csökkent a járműforgalom a járvány kitörése óta.

A gyenge forint közbeszólhat

"A mérleg másik serpenyőjében a jelentős mértékű forintgyengülés áll: a 360-370 forint között mozgó euróárfolyam óhatatlanul érezteti hatását az importalkatrészek árában" - mondta a Napi.hu-nak Cselovszki. További drágító tényező, hogy a szervizek óradíjai az év elején további jelentősen nőttek. Ezen a téren persze lehet változás, hiszen az autószervizek forgalma csökkenhet, a lejáró forgalmi engedélyeket nem kell most meghosszabbítani, műszaki vizsgáztatás sincs. Ha véget ér a veszélyhelyzet, és ismét kötelezővé teszik az okmányok megújítását, akkor persze a helyzet változhat, és megrohanhatják az ezekben a hetekben, hónapokban lejárt műszaki vizsgájú autósok a szervizeket.

Cselovszki mindenesetre most arra számít, a koronavírus-válság hatása a gépjárműbiztosítások díjainak alakulásában nagy valószínűséggel úgy jelentkezik, hogy bizonyos mértékben tompítani fogja a további díjemelkedés ütemét.