Koronavírus: veszélyes következményekre figyelmeztetnek

Közös kampányban hívja fel a figyelmet két országos szervezet az idős emberek védelmére, akiket szerintük a járvány második hullámában magukra hagyott a kormány.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Fóruma (NYUSZET) a fiatalokhoz is szól, azt kéri, ismét kiemelten vigyázzanak szüleikre, nagyszüleikre. Ez a felhívás ugyanis mostanában nem - vagy csak nagyon ritkán - hangzik el a központi kommunikációban. A MASZSZ és a NYUSZET vezetői felkérnek minden nyugdíjas érdekvédelmi szervezetet: csatlakozzon az országos tájékoztató akcióhoz.

Végképp magukra hagyta a koronavírus-járványban az idős embereket a kormány, hiszen már csak elvétve hallani a központi tájékoztatókon a felhívást: "Vigyázzunk az idősekre!". Az a kijelentés időnként előkerül a kommunikációs dömpingben, hogy a megbetegedő fiataloktól hamarosan eljut a vírus az idősekhez is, azt a figyelmeztetést azonban elvétve sem hallani mostanában, hogy kezdjünk el vigyázni rájuk, s legalább a távolságtartással kiemelten óvjuk meg őket a betegségtől - olvasható a MASZSZ és a NYUSZET közös közleményében.

A NYUSZET a közelmúltban online fórumot szervezett, amelyen Falus Ferenc egykori országos tisztifőorvos a járvány terjedéséről, a betegség következményeiről, de mindenekelőtt a megelőzésről, egyebek között a távolságtartás és a maszkhasználat fontosságáról tartott részletes előadást szakszervezetek és a nyugdíjasokat képviselő szervezetek vezetőinek - mondta Juhász László, a szervezet soros elnöke, aki a MASZSZ nyugdíjas tagozatának vezetője is.

Tapasztalata szerint az idős emberek jelentős része azért nem veszi komolyan a járványt és a megelőzést sem, mert nincs is tisztában a betegség következményeivel. A tájékoztatás most mindennél fontosabb, ezért is határozta el a két szervezet közösen, hogy a konferencián elhangzottakból olyan írásos kivonatot is készít, amelyből bárki könnyen megértheti, mitől, miért és hogyan kell védekezni. A szervezők az összeállítást online formában minden érdekvédelmi szervezetnek elküldi azzal a felhívással, hogy csatlakozzanak a tájékoztató kampányhoz és juttassák el sok idős emberhez a fontos tudni valókat. Lehetőleg minél előbb, hiszen a járvány egyre nagyobb ütemben terjed, s félő, hogy hamarosan ismét eléri ezt a veszélyeztetett korosztályt - tette hozzá Juhász.

A két szervezet egyúttal a fiatalokat is megszólítja: felkéri őket, vigyázzanak szüleikre, nagyszüleikre, minden idős hozzátartozójukra, ismerősükre. Pontosan úgy, ahogy ezt az első hullámban tették. Vagyis: ha nem muszáj, ne kérjenek unoka felügyeletet, segítsenek nekik a bevásárlásban, s lehetőleg tartsák távol őket minden közösségi rendezvénytől, akár egy nagy családi összejöveteltől is. Bár a kormány erre most külön nem hívja fel a figyelmet, legalább annyira fontos és sürgető, mint az első hullámban volt - fogalmazott az elnök.