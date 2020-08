Koronavírus: vészjósló prognózis érkezett

Az idehaza felpörgött koronavírus-járvány reprodukciós értéke pillanatnyilag 2-2,5 közé becsülhető - mondta Röst Gergely, az SZTE matematikusa a Portfolio.hu-nak. A járványügyi matematikuscsapat vezetője szerint a behurcolt, illetve az azzal összefüggő esetek aránya már a 10 százalékot sem éri el, ugyanis a saját eseteink is növekedtek.

A reprodukciós szám (R) azt fejezi ki, hogy egy fertőzött átlagosan hány másik embernek adja át a fertőzést. Az új koronavírusnak tipikusan 2,5-3 között van a reprodukciós száma védekező intézkedések nélkül. Nálunk egy ideje már 1 fölött van, és az elmúlt napokban nagyon megugrott. Amikor hirtelen trendváltozás van az adatokban, a statisztikai bizonytalanság megnő, pillanatnyilag 2-2,5 közé becsülhető.

Eközben jelenleg már a 10 százalékot sem igen éri el a behurcolt és azzal összefüggő esetek aránya. Ráadásul a járvány terjedését most a fiatal generáció tagjai között látjuk: az esetek medián életkora áprilisban még 69 év volt, ez most 31 év, vagyis az esetek fele 31 év alatti. Ez hasonlít ahhoz, ami Floridában történt, ami kicsit aggasztó - fogalmazott Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) matematikusa, a járványügyi matematikuscsapat vezetője a Portfolio.hu-nak. Mindezt pedig nem kompenzálja a kedden kezdődő határzár, Ideje lenne tehát most a belföldi terjedésre fókuszálni.

A szakember szerint az biztos, hogy az iskolakezdés növeli a reprodukciós számot. A gyerekek nagyrészt tünetmentesen vagy sokkal enyhébb tünetekkel vészelik át a fertőzést, mint a felnőttek, viszont az a kis részük, aki tünetes, ugyanakkora víruskoncentrációt mutat, mint a felnőttek. Az nem egyértelmű, hogy ugyanakkora kitettség mellett egy felnőtthöz képest kisebb eséllyel kapják-e el a fertőzést.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az adatokban, így a mostani esetszám-növekedésben is van egy kéthetes késés. Akiket most regisztrálunk, azok jelentős része még augusztus közepén fertőződött meg. A hosszú hétvége hatása csak most fog jönni - szól a vészjósló prognózis.

Még a tavaszi fázisban 5-10 százalékra becsültük a felderítés arányát, vagyis az összes fertőzöttből ennyit talál meg a rendszer. Az országos reprezentatív H-UNCOVER felmérésből 6 százalék jön ki. Mivel a fiatalok körében a tünetesek aránya kisebb, és most közöttük terjed a vírus, attól tartok, hogy a jelenlegi detektálási arányunk még rosszabb lett - tette hozzá a matematikus.