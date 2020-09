Koronavírus vs. influenza: fontos kérdéseket tisztáznak a virológusok

Minden eddiginél fontosabb az influenza elleni oltás beadatása a jelenlegi helyzetben - hangsúlyozzák Kemenesi Gábor és Jakab Ferenc virológusok, akik szerint ennek azért lehet jeletősége, mert a kevesebb influenzás eset jelentősen csökkentheti az egészségügyi ellátás terhelését. Ugyanakkor az mta.hu-n közölt írásukban arra is felhívják a figyelmet, hogy továbbra is nagyon fontos a járványügyi intézkedések betartása: a maszkviselés, távolságtartás és a rendszeres kézmosás. Ezek az influenza és a koronavírus-fertőzés megelőzésében is bizonyítottan hatásosak.

Az influenzamegbetegedések tünetei nagyrészt átfednek a SARS-CoV-2 tüneteivel, így a diagnosztikai ellátásra hatalmas pluszteher várhat az elkövetkező hónapok során. Különösen fontos ennek mérséklése, így az idei évben az influenza elleni oltás széles körű alkalmazása tudományos tények mentén is indokolt - hívja fel a figyelmet Kemenesi Gábor és Jakab Ferenc virológusok a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az mta.hu-n megjelent cikkükben. Koronavírus: az immunitás kialakulásában is segíthet a maszkviselés

Operatív törzs: fiatal, egészséges emberek is vannak lélegeztetőgépen A két szakember rámutat: a szezonális influenzavírus egyes években képes a lakosság akár 20 százalékát is megfertőzni, és évente átlagosan 650 ezer ember haláláért felelős világszerte, amiből az európai régióra 70 ezer haláleset jut. Miben hasonlít a szezonális influenza és a SARS-CoV-2 vírus? Bár virológiai szempontból két különböző víruscsalád tagjáról beszélünk, funkcionális szempontból számos hasonlóságot lehet megemlíteni, melyek a védekezést bizonyos mértékig egy síkra helyezik. Mindkét vírus cseppfertőzéssel, közeli kontaktus és kontaminált felületek révén terjed, így azok a mára jól ismert légúti higiénés szabályok (maszkviselés, távolságtartás, kézhigiénia), melyek a koronavírus-járvány kapcsán széleskörűen bevezetésre kerültek, mindkét megbetegedés ellen alkalmas járványügyi intézkedések - írja a két virológus. Az influenzaszezon a bolygó déli és északi féltekén elcsúszva jelentkezik, az évszakokat követve, így az Egyenlítőtől délre éppen augusztusban ér hivatalosan véget. Az ottani esetek alapján a szakemberek rámutatnak: a teljes régióra igaz, hogy a Covid-19-megbetegedés miatt bevezetett intézkedések nagyságrendekkel kevesebb influenzás megbetegedést eredményeztek, ugyanakkor nem tudni, hogy az északi féltekén mi várható a jelenlegi megváltozott járványügyi stratégiák mentén. A két virológus által közzé tett táblázatból is látszik, hogy az influenzások szinte teljesen eltűntek a déli féltekén. Elmaradt az influenzaszezon Ország 2018 2019 2020 Argentina 1517 4623 53 Chile 2439 5007 12 Ausztrália 925 9933 33 Dél-Afrika 711 1094 6 Kelly Servick: Coronavirus creates a flu guessing game. 2020 Science 369(650609, 890-891.

Ugyanakkor kiemelik, hogy mindkét betegség nagyon hasonló tünetegyüttest képes okozni, légúti fertőzésként a tünetmentes manifesztációtól a mérsékelt tünetek megjelenésén át a súlyos lefolyásig, emiatt arra a diagnosztikai hálózat komoly leterhelésére számítanak. Miben különbözik a két vírus? A járványtan egyik alapvető mérőszáma a reprodukciós ráta (R0), amely nagyon leegyszerűsítve a kórokozók terjedési potenciálját jelöli. Ez mutatja a járványok növekedési ütemét, illetve 1 alatti vagy 1-es értéknél a járvány zsugorodását, stagnálását jelenti. Alapvetően a Covid-19 esetében ez az érték 2 és 2,5 közé tehető, míg a szezonális influenza esetében jóval alacsonyabb érték körüli. Bár a tünetek nagyrészt átfednek, a súlyos esetek arányában már markánsabb különbség figyelhető meg - hangsúlyozzák a virológusok. A Covid-19 esetében a fertőzések 80 százaléka enyhe vagy tünetmentes, míg 15 százalék súlyos manifesztációval jelentkezik, kórházi ellátást igényelve, és további 5 százalék szorul gépi lélegeztetésre. Ez nagyságrendekkel nagyobb érték, mint a szezonális influenza esetében, korcsoportszintű eloszlás tekintetében pedig a kórházi bekerülés aránya a munkaképes korosztályt is nagyobb arányban érinti a Covid-19 esetében jelenleg. Az influenzavírus által okozott súlyos megbetegedések szempontjából leginkább a gyermekek, az idősek és a terhesek érintettek. Jelenlegi ismereteink szerint ez a Covid-19 esetében az idősek és valamely krónikus vagy lappangó betegségben szenvedőknél áll fenn. A legsúlyosabb különbség a halálozási ráta vonatkozásában figyelhető meg Bár a Covid-19-megbetegedések tényleges halálozási mutatója a ránk váró időszak alatt vár pontos megismerésre, és rendkívüli mértékben eltérő lehet térben és időben, a halálozási mutató a rendelkezésre álló adatok és a tudomány ismeretei szerint is legalább tízszerese a szezonális influenzáénak - emeli ki a két virológus. Erre szerintük gyakorlati bizonyítékot szolgáltat, hogy a szeptember 21-i állapot alapján 960 ezer ember hunyt el az új koronavírus által okozott fertőzésben, így a második hullám küszöbén is már jóval meghaladtuk az átlagos influenzaszezonok mutatóit. Szintén fontos különbség, hogy míg az influenza esetén rendelkezésre állnak jól működő megelőzési (vakcina) és terápiás (antivirális szerek) lehetőségek, a Covid-19 esetében jelenleg egyik sincs. Mi jöhet most? A déli influenzaszezon a Covid-19 kapcsán bevezetett intézkedések miatt, az influenzafigyelő rendszerek fennállása óta egyedi módon gyakorlatilag elmaradt. Így a tudomány számára továbbra is kérdéses, hogy az új koronavírus és az influenza kocirkulációja esetén mi várható járványtani szempontból és a megbetegedések szintjén. Az elmaradás jó hírnek tűnik, ám a lazább járványkezelés hatására egylőre megjósolhatatlan, hogy a mi régiónkban mi várható Amennyiben nem sikerül megfelelő mértékben fenntartani és alkalmazni a járványügyi intézkedéseket, az új koronavírus mellett az influenza is nagyobb teret nyerhet - hívja fel a figyelmet Kemenesi és Jakab. A szakemberek szerint azonban a kimaradt influenzaszezon több szempontból is hátrányos. Egyrészt magában rejti a genetikai palacknyak-hatás kockázatát abból a szempontból, hogy a problémásabb törzsek kerülhetnek túlsúlyba.

Másrészt az influenzavakcinák összetételét a leggyakrabban megfigyelt törzsek alapján határozzák meg évről évre egy világméretű és rendkívül összetett figyelőrendszernek hála. Az alacsony mértékű cirkuláció miatt erre vonatkozóan ezúttal jóval kevésbé megbízható információk állnak rendelkezésünkre a várható szezon esetében. Mire lehet jó az influenzaoltás? A két virológus írásában megjegyzi, hogy az influenzaoltás hatása a Covid-19 betegség lefolyásában a tudomány számára még alapos megismerésre vár. Brazíliában készül egy több mint 90 ezer embert magába foglaló tanulmány, amely egyelőre tudományos bírálaton nem esett át, de az adatok biztatóak. A vizsgált populáción belül a halálozási arány csökkenését figyelték meg olyan Covid-19-betegek körében, akik influenzaoltáson estek át. Ennek hátterét azonban egyelőre nem ismerjük - hangsúlyozzák a szakemberek. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy semmiképp sem jelenthető ki, hogy az influenzaoltás védelmet nyújt az új koronavírus ellen, de valamely nem specifikus immunrendszeri kapacitásnöveléssel segíthette a betegség kimenetelét. Ennél biztatóbb, hogy sem Brazíliában, sem más országban nem ismerünk összeférhetetlenségre utaló eseteket, ami meggátolná az influenzaoltás alkalmazását a Covid-19-pandémia idején. A számos ismeretlen tényezőtől függetlenül, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a világ vezető szakmai szervezeteinek ajánlása szerint is minden eddiginél fontosabb az influenzaoltást beadatni a jelenlegi helyzetben. Tény, hogy az influenzavakcina nem hatásos a Covid-19 ellen, de az egészségügyi ellátás és a diagnosztikai hálózat tehermentesítése most a fő szempont - hangsúlyozza két virológus, akik azt is hozzáteszik, hogy a vakcinázás mellett nagyon fontos a járványügyi intézkedések betartása, azaz a maszkviselés, a távolságtartás és a rendszeres, szabályos, alapos kézmosás és kézfertőtlenítés. Ezzel akár "két legyet is üthetünk egy csapásra", hiszen két légúti virális ertőzést is elkerülhetünk - teszik hozzá.