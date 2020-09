Koronavírusos lett Körmend polgármestere

Pozitív lett Bebes István, körmendi polgármester koronavírus tesztje - írja az Úgytudjuk.hu.

A fideszes Bebes egy hete maga jelezte a Facebookon, hogy abban a csoportban, akikkel rendszeresen együtt sportol találtak egy koronavírusos személyt, így önkéntes karanténba vonult.

Bebes nemrégiben egy esküvőn is részt vett, ahol viszonylag kis helyre szorult be a száznál is több főt számláló vendégsereg - írja az Úgytudjuk.

A polgármester egy külön bejegyzésben is megerősítette, hogy fertőzött: azt írja, csak enyhe tünetei vannak.