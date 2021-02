Koronavírus: újabb orvost vettek őrizetbe

Harminc ember kaphatta meg soron kívül a koronavírus elleni oltást a budapesti Szent László Kórházban – tudta meg az RTL Klub Híradója.

Az intézmény koronavírus-osztályán, ahol a pénteken az illegális gyógyszerkereskedelem miatt elfogott orvos is dolgozik, most egy másik orvost is őrizetbe vettek - adta hírül az RTL Klub Híradója.

A gyanú szerint a 42 éves férfi hamis igazolásokat adott arról, hogy az oltandó emberek egészségügyi dolgozók vagy segítők. Ők így jogosulatlanul kapták meg a koronavírus elleni vakcinát.