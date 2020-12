Kósa: a Fidesz nem támogatja az iparűzési adó elengedését

Nem emelhetnek adót az önkormányzatok jövőre. Kósa Lajos szerint ők az emberek érdekében döntöttek. A Fidesz alelnöke az ATV híradójának az is elmondta, hogy nem támogatják Parragh László kezdeményezését az iparűzési adó felfüggesztéséről, és nincs is ilyen javaslat.

A Fidesz alelnöke szerint ők segíteni akarnak azoknak a városoknak a lakóin, ahol már készültek az adók emelésére. Kósa Lajos szerint több településen már most jelentős adóemelések voltak, Hódmezővásárhelyen földadót vezettek be, Karácsony Gergely is extra adó bevezetését javasolta a fővárosban (ez az iparűzési adó fél százalékos emelését jelentette volna a válságálló cégeknél - a szerk.).

A Fidesz nem támogatja Parragh László, a Magyar Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének kezdeményezését az iparűzési adó elengedéséről. Kósa szerint nincs is ilyen javaslat - mondta a kormánypárti képviselő az ATV-nek.

A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte kedd este a Pénzügyminisztérium.

Budapest főpolgármestere szerint az intézkedés azért visszás, mert az önkormányzatok lehetőségeit úgy korlátozzák, hogy közben növelik a települések terheit. Karácsony Gergely szerint a mostani javaslattal megfojtják az önkormányzatokat, és elveszik annak a lehetőségét, hogy adott esetben a nagyobb vállalkozásoktól vagy jobb módú polgároktól a válság idején valamivel több közteherviselést kérjenek.

Szigetvár polgármestere Vass Péter azt mondta az ATV híradójának, hogy ők nem terveztek adóemelést, ugyanis úgy látják, a koronavírus-járvány sokaknál idézett elő komoly anyagi problémákat. Hasonló a helyzet a pár száz lakosú Zala megyei Kercseny esetében is, őket sem érinti nagyon az intézkedés, nem terveztek emelést, vagy új adónem bevezetését. Nekik egyébként is kevés bevételük származik helyi adóból - árulta el Réti Alfréd polgármester.