Kötelező lesz a portfóliókészítés a diákoknak

Vizsgatárgy lesz a szakképzésben tanulók egy részének a portfóliókészítés, ami pluszteher helyett segítséget is jelenthet – írta szombaton a Népszava.

A következő tanévtől a pedagógusokhoz hasonlóan a hároméves szakképző intézményekben tanuló diákoknak is portfóliót kell majd készíteniük fejlődésükről, eredményeikről - ez is az egyik újdonsága lesz az új szakképzési rendszernek.

A portfóliókészítés bevezetésére, amely új vizsgatárgyként jelenik majd meg, Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ) elnöke, mint a jövőre várható átalakítások egyik pozitív elemére hívta fel a figyelmet. A Népszavának nyilatkozva elmondta, szerinte ezzel nemcsak a diákok önismerete fejlődhet majd, hanem a tanulási minőség is javulhat, különös tekintettel azokra a gyerekekre, akiknek gondot okoz az elméleti tananyag elsajátítása.

"Persze csak akkor, ha a diák és az oktató is komolyan veszi a feladatot. Bízom benne, nem házi feladatként tekintenek majd a portfóliókészítésre. Mindenképpen iskolai környezetben kell megtanítani, hogyan kell elkészíteni az önmenedzselés tartalmát" - mondta a lapnak Tóth József. Ez új kihívást jelent a pedagógusok számára is, szerinte továbbképzésekre is szükség lesz.

Az új szakképzési törvényt novemberben fogadta el a parlament, annak ellenére, hogy a szakszervezetek nagy része tiltakozott ellene. A pedagógus szakszervezetek leginkább azt kifogásolták, hogy a szakképzésben dolgozó tanárok 2020. július 1-től elveszítik közalkalmazotti státuszukat, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyve alá kerül át, ezzel pedig kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek a munkáltatókkal, vagyis a szakképzési centrumokkal szemben.

Az MKSZSZ elnöke szerint az új törvény és új stratégia önmagában nem vezet a minőségi szakember-utánpótláshoz. "A szakképzésnek az általános iskolával egymásra épülő rendszert kellene alkotnia, ezen a téren súlyos hiányosságok vannak. A gyerekek nagy része úgy kerül be a szakképző iskolába, hogy fogalma sincs, mi az a gyökvonás vagy a Pitagorasz-tétel, holott ezeket már a gyakorlati munka során alkalmazni kellene. Nem is beszélve az írás, olvasás és szövegértési problémákról. Sajnos ott tartunk, hogy egy nem megfelelő alapra próbálunk minőségi szakképzést kiépíteni. Amíg alapfokon megmaradnak a hiányok, problémák, addig középfokon sem lehet nagy csodát várni" - véli az MKSZSZ elnöke.