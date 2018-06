Kötelező olvasmány a focivébé előtt

Aki még nem vette meg a focivébére a tévéjét, annak itt egy iránymutatás, hogy melyik készüléket érdemes megvenni. Teszt 141 tévé eredményeivel.

Csütörtökön kezdődik az ororszországi focivébé, ennek apropóján a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt nagyszabású tévétesztet (fizetős tartalom) készített: hét gyártó 141 készülékét vizsgálták.

60 ezertől a millió nagyságrendig

A laboratóriumban végzett teszt során a kép- és hangminőség mellett az extra funkciókat, a használhatóságot és az energiafogyasztást is nézték a szakemberek. A 81-161 centis képátmérőjű tévék ára 60 ezer forintról indul, de volt 1 millió forint fölötti termék is.

Az összesített szempontok alapján hat termék végzett a lista élén, mivel jó hang- és képminőséget nyújtanak, energiahatékonyak, könnyen személyre szabhatók, gyorsan, könnyen használhatóak okostévéken. Ezek elég drágák, többnyire félmillió forintba, vagy ennél többe kerülnek, de volt közöttük 270 ezer forintos készülék is.

Miért kell fizetni a teszt eredményeiért?

Fontos megjegyzés: a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján elérhető tesztért - amelyekbe beletartozik a konkrét termékek eredménye - pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelőjének és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon.