Kötelezővé tehetik a koronavírus elleni oltást?

Semmi akadálya, hogy kötelezővé tegyék itthon a koronavírus elleni oltást - mondta Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára a Szabad Európának. Most is vannak munkakörhöz kötött védőoltások. Ha adott munkakörben veszélyeztetett valaki, akkor a munkáltatónak kell kötelezően felajánlania a védőoltást - ezt már a Társaság a Szabadságjogokért szakértője mondta a hvg.hu-nak.

Minden lehetőség megvan rá, hogy a koronavírus elleni oltást kötelezővé tegyék, ennek elrendelése az országos tisztifőorvos hatásköre Magyarországon - jelentette ki Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára a Szabad Európának.

Véleménye szerint abban sincs semmi rendkívüli, ha egy munkáltató így dönt. Most is vannak munkakörhöz kötött védőoltások. Ha például valaki ma Magyarországon vadőr akar lenni, be kell oltatnia magát veszettség ellen, és senki sem dolgozhat az egészségügyben, aki nincs beoltva Hepatitis B ellen - tette hozzá a szakember.

De például vannak országok, ahová csak bizonyos oltások beadása után lehet beutazni, a sárgaláz elleni oltás például tipikusan ilyen. Ha valaki felkeresi a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját, részletes listát talál azokról az országokról, ahol ez kötelező.

Annak, aki Magyarországon kíván huzamosabb ideig tartózkodni, már most is kötelezőek az alábbi oltások:

gümőkór (tuberculosis - TBC),

torokgyík (diphtheria),

szamárköhögés (pertussis),

merevgörcs (tetanus),

gyermekbénulás (poliomyelitis anterior acuta),

kanyaró (morbilli),

rózsahimlő (rubeola),

mumpsz (parotitis epidemica),

"b" típusú Haemophilus influenzae (Hib),

hepatitis B,

Streptococcus pneumoniae (pneumococcus),

és a bárányhimlő.



Bizonyos oltásokat kötelezővé tenni tehát egyáltalán nem ritkaságszámba menő dolog. Egyes csoportok oltását kötelezővé tenni sem az, ha például egy településen felüti a fejét a tífusz, mindenkit beoltanak - tette hozzá a MOK titkára.

Amennyiben a munkahelyi kockázatértékelés alapján az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez elengedhetetlen a dolgozók immunizálása, a munkáltató elrendelheti azt a hatályos szabályok alapján. Az, hogy az oltást országosan mindenki számára kötelezővé tegyék, ugyanakkor nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem gazdasági, politikai, jogi szakkérdés is.

A munkahelyeken világos szabályok szükségesek

Hasonló véleményen van Zeller Judit, a Társaság a Szabadságjogokért Magánszféraprojekt-szakértője, aki korábban a HVG-nek beszélt arról, hogy ha nem teszik kötelezővé az oltást, akkor a munka világa lehet a legfontosabb terület, ahol világos szabályokra lesz szükség. Ha adott munkakörben veszélyeztetett valaki, akkor az lehet a valószínű forgatókönyv, hogy a munkáltatónak kell kötelezően felajánlania a védőoltást.

Ha bizonyos munkakörökben kötelező lesz, akkor azt beoltatlanok tényleg nem láthatják el, munkaviszonyt ugyanis nem kötelező létesíteni. Ha valaki például adott munkakörhöz nem akarja letenni az előírt hivatali esküt, az sem perelhet, hiszen nem kötelező ott dolgoznia. De ezt nem a munkáltató fogja eldönteni, hanem az állam. Pontosabban Zeller Judit szerint ha jogalkotó szerint az adott munkakörnél nincs indokolt, extra kockázat, akkor valószínűleg nehezen lesz védhető a munkaadó részéről, ha szerinte viszont igen.