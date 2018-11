Közmunkára küldenék a hajléktalanokat

Az utcán élőkre szabott, speciális közmunkaprogramokat dolgozna ki a kormány, mert először ilyen "védett" munkahelyen kell felkészíteni őket arra, hogy később helyt álljanak a munkaerőpiacon – írta a birtokába jutott előterjesztésre hivatkozva a hvg.hu.

A lap két hajléktalansággal kapcsolatos előterjesztést ismert meg, amelyek még csak most kerülnek a kormány elé, így döntés egyelőre egyikről sincs. Az egyikben szó van róla, hogy a fővárosi aluljárókat lezárnák éjszakára, mivel csak így biztosítható "a közbiztonság, a köztisztaság, az állagmegóvás", illetve a "jogellenes életvitelszerű közterületen tartózkodás megszüntetése". (Tarlós István főpolgármester is megerősítette, hogy valóban létezik ez a koncepció.)

A másik dokumentumot Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere közösen jegyzi, és a címe alapján a hajléktalanok társadalomba történő visszavezetéséről szól - derül ki a cikkből. Mindezt a hajléktalanok számára indított "célzott közfoglalkoztatási programok" indításával oldanák meg. A Belügyminisztériumnak kellene erre javaslatot kidolgozni, valamint a már folyamatban lévő ilyen jellegű programokat kibővítenék, hogy minél több otthontalan kerülhessenek be ezekbe.

Ez viszont csak akkor megy, ha személyes segítséget is kapnak, illetve amennyiben a lakhatásukat is támogatják, ezért a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együtt kell kitalálnia, hogy ezekben a közmunkaprogramokban milyen szociális és egészségügyi szolgáltatásokat is kapjanak a hajléktalanok, és ehhez milyen pénzügyi forrásokra lenne szükség - írta a hvg.hu. Képeznék is a hajléktalanokat, felkészítenék őket "a személyes higiéniára és a közösségi együttélésre", és minden melegedőben lenne számítógép és internet, hogy munkát kereshessenek - a jól hangzó tervek szerint.

