Közös kutatásból jöhetnek a magyar szabadalmak

Közel 15 évnyi sikeres tudományos együttműködést követően a NAIK-Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet és a Soft Flow Kft. stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással.

A keretmegállapodás célja, hogy növelje a felek közötti együttműködés alapjául szolgáló tevékenységek számát, intenzitását és átláthatóságát és gyorsabbá tegye a döntéshozatalt.

A megállapodás időszerűségét mutatja, hogy az elmúlt években jelentősen felerősödtek az egyetemekkel és kutatóintézetekkel szembeni elvárások a tekintetben, hogy ipari együttműködéseket alakítsanak ki, a meglévő kollaborációikat hatékonyabbá tegyék. A tervek szerint a partnerek közösen keresnek hazai és nemzetközi pályázati forrásokat a kollaboratív tudományos tevékenységük finanszírozásához, fenntartásához. A közös kutatómunka a közeljövőben olyan publikációkat, szabadalmakat fog eredményezni, melyek hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság és ipar versenyképességének növeléséhez.

Fentiek érdekében a partnerek közösen jelölték ki a K+F+I fókuszterületeket (élelmiszeripar és mezőgazdaság, élelmiszer-biztonság), melyeken közös kutatómunkát terveznek a jövőben. Az együttműködés keretében az ipar és az egyetemi partner oldalán megfogalmazódott problémák megválaszolására indulnak közös alap- és alkalmazott kutatások, az egyetemi és céges know-how integrálásával, szükség esetén a Soft Flow és az NAIK-MBK infrastruktúrájának bevonásával.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2018 februárjában tett bejelentését követően a Soft Flow Kft. kutatási és fejlesztési központ kialakítását kezdte meg Pécsett. A cég számára a beruházás legfontosabb része nem az építkezés, hanem a több mint 80, elsősorban kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, magasan iskolázott munkatárs Pécsre vonzása, alkalmazott biotechnológiai kiválósági központ megteremtése. A folyamat részeként szükségessé válhat új módszerek bevezetése, a partnerek megismertetése, oktatása naprakész módszerekkel.

A NAIK-Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (NAIK MBK), a régió tudásipari központjaként, kutatásra-fejlesztésre, innovációra, továbbá oktatásra és az eredmények hasznosítására fókuszál. Az intézet feladata olyan eredmények elérése és szolgáltatások biztosítása a növény-, állat- és mikrobiális biotechnológia területén, melyek a fenntartható fejlődés, a minőség és a fogyasztóorientált élelmiszertermelés igényeinek figyelembe vételével, hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez.

A pécsi székhelyű Soft Flow Kft. (SF) a FOSS csoport (FOSS Analytical A/S) tagjaként a nemzetközi cégcsoport kutatás-fejlesztési leányvállalata. Az elmúlt 20 év során a Soft Flow innovatív kisvállalkozásból elismert kutató-fejlesztő céggé nőtte ki magát, melynek tevékenységei közé tartozik a biotechnológia, és a reagensgyártás, szoftver- és hardverfejlesztés is. Soft Flow Kft. már több mint 70 főt foglalkoztat, melynek több mint 90 százaléka diplomás és több mint ötöde PhD-vel rendelkező kutató, nemzetközi szinten is kiváló szakemberek.