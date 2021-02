Meghökkentő változások a magyar inflációs kosárban

Idén újra érdekes termékekkel és szolgáltatásokkal bővült a fogyasztói árindex kiszámításához a KSH által használt inflációs kosár. A koronavírus-járvány miatt a 2019-es fogyasztási szerkezet mellett a 2020-as első kilenchavi fogyasztási változásokat is figyelembe vették, ezért a súlyok is módosultak.

Február 12-én, pénteken publikálta a KSH a 2021-es első, januári inflációs számát, amely a piac által vártnak éppen megfelelve, 2,7 százalék lett. Ilyentájt derül ki az is, hogy milyen fontosabb tételek változtak a fogyasztói kosárban. Évről évre előkerülnek érdekes tételek - nincs ez másként idén sem, sőt még egy világjárvány is "bezavart".

A fogyasztói árindex számításához alapul vett fogyasztói árösszeírási adatfelvétel során megfigyelt termékek és szolgáltatások (az úgynevezett reprezentánsok) körét évente felülvizsgálja a statisztikai hivatal. A 2021-re vonatkozó súlyok kiszámításához - követve a nemzetközi szervezetek, többek között az Eurostatnak a koronavírus-járvány idejére adott módszertani javaslatait - a 2019-es év adatai mellett 2020 első három negyedévének már rendelkezésre álló előzetes nemzetiszámla-adatait is felhasználtuk - közölte a KSH. A cél az, hogy az idén megfigyelt termékek és szolgáltatások, illetve a hozzájuk rendelt súlyok megfelelően tükrözzék a háztartások aktuális fogyasztási szokásait és szerkezetét. Csakhogy ez egy világjárványos-válságos időszakban nem könnyű feladat.

Bekavart a járvány



A súlyokat - amelyek az év minden hónapjában azonosak - részben a GDP fogyasztási oldalának adataiból, részben a háztartás-statisztikai költségvetési felvételekből, azaz a megkérdezett családok naplóiból számítják ki. E két adatforrás segítségével adnak becslést a KSH statisztikusai fogyasztási szerkezetre, így a járvány következtében mérhető változások is szerepelnek. A pandémia matti változások pedig idén nemcsak a súlyszámítás módszertanát érintették, hanem azok konkrét értékét is.

A járványhoz kapcsolódó korlátozások miatt leginkább a bel- és külföldi üdülések, valamint az éttermi étkezés súlya csökkent. Hasonló okokból mérséklődött a kulturális és szabadidős szolgáltatások, illetve a járműüzemanyagok részesedése is.

Ezzel szemben a jövedékiadó-emelés nyomán dráguló dohánytermékek, valamint a szintén átlagon felüli inflációval rendelkező élelmiszerek súlya emelkedett. A háztartások többet költöttek tartós, köztük elektronikai cikkek vásárlására is, így ezek súlya szintén nőtt az inflációs kosárban.

A fogyasztási kiadások megoszlása (%) Főcsoport Infláció 2020 Infláció 2021 Infláció változás Nyugdíjas infláció 2020 Nyugdíjas infláció 2021 Nyugdíjas infláció változás Élelmiszerek 26,401 26,507 0,106 29,309 29,932 0,623 Szeszes italok, dohányáruk 10,272 9,827 -0,445 8,919 8,763 -0,156 Ruházkodási cikkek 3,795 3,550 -0,245 2,574 2,059 -0,515 Tartós fogyasztási cikkek 7,703 9,338 1,635 4,887 5,822 0,935 Háztartási energia 6,538 5,952 -0,586 8,386 7,744 -0,642 Egyéb cikkek, gyógyszerek, üzemanyagok 17,976 18,892 0,916 19,127 19,453 0,326 Szolgáltatások 27,315 25,934 0,864 26,798 26,227 -0,571 Összesen 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Forrás: KSH, Napi.hu-számítás

Ezer dologra lőnek

A megfigyelésbe jelenleg mintegy ezer reprezentáns - 140 árucsoportra összegezve - szerepel, ez a szám évek óta stabil, 2021-ban sem módosul érdemben a minta nagysága. Egészen pontosan a 2021-es inflációs kosárban 977-féle termék és szolgáltatást szerepel.

A reprezentánsok éves felülvizsgálat során a KSH szakértői törölik azokat az elemeket, amelyek már nem annyira keresettek, az összeírásuk több helyen nehézséget okoz, illetve felvesznek a listába újakat, amelyek keresik a fogyasztók. Itt figyelembe kell venni, hogy a fogyasztói árösszeírás reprezentatív megfigyelés, így minden termék és szolgáltatás csoportot néhány megfelelően kiválasztott termék, illetve szolgáltatás reprezentál, a kínálat ennél nyilván mindenhol szélesebb - fogalmaztak korábban lapunk megkeresésére a statisztikai hivatalban.

Emellett egyes termékeknél módosítanak bizonyos paramétereket, hogy megfelelően követhessék a termékek kiszerelésében, teljesítményében bekövetkezett változásokat. Ilyen például az egyes élelmiszerek kiszerelésének változása, jellemzően csökkenése, illetve a műszaki termékeknél megfigyelhető technológiai fejlődés nyomon követése miatti paramétermódosítás. Az új és használt személygépkocsiknál pedig a legnépszerűbb modelleket választják ki, továbbá a legforgalmasabb gyógyszerek kerülnek be a megfigyelésbe.

Ezek a 2021-as főbb változások

A Napi.hu tételesen összehasonlította a KSH által figyelt reprezentánsok 2020-as és 2021-es listáját.

A magyarok hagyományosan sok kávét isznak. A KSH eddigi inflációs kosarában is többféle, a kávézáshoz köthető tétel szerepelt, többek közt az őrölt és a szemes kávé, az instant 3in1 kávé, az azonnal oldódó üveges kávé, a vendéglátóhelyi presszókávé és a kapucsínó, a filteres kávéfőző és a kávékrémpor, idén pedig új tételként bekerült a 10-16 darabos kávékapszula, az automatás kávé, míg a kapszulás kávéfőző leváltotta a filteres kávéfőzőt.

Miközben a Budapest-matrica évek óta várja, hogy nullánál nagyobb érték kerüljön mellé, a KSH idén felvette a listára az autó- és a kerékpárok rövid idejű bérlését (car sharing és bike sharing).

A megfigyelt új és használt személygépkocsik körében is több változás volt idén: a mintába bekerült többek között egy új hétszemélyes családi autó (Dacia Lodgy), a használt személyautóknál pedig a megfigyelt reprezentánsok száma 2-vel bővült és immár 21 modellre rúg. Szintén új szereplő a sorban a személygépjármű izzókészlet (fék-, villogó-, tolatólámpa).

Az élelmiszerek listájára felkerült a 40-60 grammos csokoládé szelet, az eddigi ragulevest (csirke, sertés, pulyka) pedig felváltotta a gyümölcsleves. Az árösszeírók pedig a vendéglátóhelyeken ezentúl egy pohár (2,5-3,3 deciliter) rostos, üveges narancslé helyett immár egy pohár kimért narancslé árát veszik majd számításba.

A dohányzók is változtattak vásárlási szokásaikon, emiatt a KSH is módosított az inflációs kosárban szereplő dohánytermékeken: a húsz darabos piros Symphonia és a West Silver 40 grammos cigarettadohány kiesett a listáról, míg a húsz darabos West Silver, valamint a Winston Classic cigaretta bekerült, szintén új szereplő az 50 grammos Philip Morris Blue Extra cigarettadohány.

A ruházatnál több kisebb változás történt, mivel az egyszínű, nyomott mintás (120-150 centiméter) szatén selyem ruhaszövet árát immár nem követik, és így járt a pamut (akár szintetikus szállal keverve is) női kosztüm is, béleletlen kabáttal, és immár múlt idő a 120-as vastagságú, 500 méteres gépselyem árának figyelése is. A női magas sarkú cipő sarkalása sincs már a listán - míg a férfi cipő talpalása még ott fennmaradt.

Miközben a szőnyegtisztítás még tartja magát, a sötétítő függöny tisztítása idén kikerült.

A lakásfelújítási boom idején érdekes lehet, hogy immár nem figyelik a nyílászáró szerkezet mázolását-lakkozását (fehér színben), a műanyagbázisú festést az összes alapműveletekkel együtt, valamint a világítási kapcsoló falba helyezését (elosztódoboztól elvezetve), felkerült viszont a 2021-es listára a tisztasági szobafestés (2 rétegben) árának alakulása.

Az elektronikai cikkeknél a vásárolt és az elérhető termékek köre és legfontosabb jellemzői évről évre dinamikusan változnak. Ennek megfelelően a 2021-es listán immár kétféle, egy alsó (500 GB-1TB HDD merevlemez, 4-8 GB memória, 1,6-2,4 GHz-es Intel Core i3-i5 vagy AMD Ryzen 3-5 processzor) és egy felső középkategóriás (256-512GB SSD, 8 GB memória, 2,0-2,7 GHz-es Intel Core i7 vagy AMD Ryzen processzor) jellemzőkkel rendelkező notebook szerepel a mintában. db Hasonló okok miatt módosult mindkét mobiltelefon-reprezentáns specifikációja: nagyobb lett a kijelző.

Az online szektor előretörésének a jele lehet az is, hogy kikerült a reprezentánsok közül az egy országot átfogóan bemutató útikönyv, egészpapír kötésben - igaz, az országot, várost vagy tájat ismertető útikalauz, egészpapír kötésben egyelőre még ott szerepel.

További érdekesség, hogy idéntől már nem számít be a fogyasztói inflációba a külföldre (európai országokba) szóló, nem elsőbbségi levelezőlap árának alakulása.

Így számolnak az árösszeírók

A reprezentánsok árait a KSH területi munkatársai, az árösszeírók havonta írják fel az ország településein az üzletekben, szolgáltatóhelyeken, piacokon (ezek az úgynevezett felíróhelyek). Egyes, egyre gyakrabban interneten keresztül vásárolt termékek és szolgáltatások (műszaki cikkek, szálláshelyek, repülőjegyek) árainak gyűjtése során interneten keresztüli árgyűjtést is alkalmaznak. Sokan nem tudják, hogy a felírás napja minden hónap 1-20. napja között lehet, tehát egy adott hónap inflációjában nem veszik figyelembe a huszadika utáni mozgásokat.



Követelmény, hogy az árindex valóságos kínálatot tükrözze, ezért a felírás napján ténylegesen kapható áruk árait írják fel. Az is cél továbbá, hogy az index kifejezze a tényleges keresletet is, ezért az olyan reprezentánsoknál, ahol különböző választékelemek találhatók, a leginkább keresett áru árát jegyzik fel. Fontos követelmény a tételek minőségi összehasonlíthatósága, tehát az állandóság, folyamatosság is. Az egyes konkrét felíróhelyeken az árösszeírók - lehetőség szerint - folyamatosan ugyanannak a választékelemnek az árát írják fel, amelyikkel a felírást elkezdték.

Minden megyében feljegyzik minden reprezentáns árát (kivéve a központi ármegfigyelésbe tartozóakat), mégpedig több felíróhelyen, így havonta reprezentánsonként maximum 130, összesen pedig mintegy nyolcvanezer ár gyűlik össze az árindex számításához. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök ármegfigyelésénél a lakosság által ténylegesen kifizetett összeget, a gyógyszertári árat veszik számba.

A felírt árak számának stabilitását az is biztosítja, hogy amikor az összeírás esetleg meghiúsul, a hiányzó árat a KSH az EU-tagoknak kötelezően előírt módszernek megfelelően imputálja. Egy-egy reprezentáns (országos) havi árát a reprezentánsról a hónap során az országos mintában összegyűjtött valamennyi ár egyszerű számtani átlaga adja. Van néhány reprezentáns, leginkább a szolgáltatások között (ilyenek a postai díjak), amelyek árait központi nyilvántartások alapján rögzítik.

A tarifális tételek (áram, vezetékes gáz, távfűtés, víz és csatorna) árváltozását az új díjak fogyasztói számlán való megjelenésekor, azaz egy-két hónapos csúszással veszik figyelembe a fogyasztóiár-indexben.

Egyes reprezentánsoknál (főleg új személygépkocsik, személyi számítógépek és egyéb tartós fogyasztási javak) minőségi kiigazításokat tesznek, opcióárazás, explicit értékítéleten alapuló módszer vagy indirekt átlapolás segítségével.