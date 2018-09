Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Külföldön dolgozó magyarok: érdekes a kormány hozzáállása

A kormány elismeri azok erőfeszítéseit, akik Magyarországon kívül is helyt állnak, és támogatják itthon élő családjukat – írta a parlament államtitkára egy képviselőnek adott válaszában.

"Milyen intézkedéseket tett, vagy tervez tenni a kormánya a kint dolgozó magyarok hazahozatala érdekében?" - hangzott a kérdés, melyet a szocialista Molnár Zsolt tett fel és amelyre Dömötör Csaba parlamenti államtitkár válaszolt. Nem is akárhogy.

Nem meglepő módon az államtitkár belpolitikával kezdte a válaszát: "Egy olyan párt képviselőjeként nyújtott be kérdéseket a magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatban, amely miniszterelnöke korábban csak annyit üzent: ,,el lehet innen menni, csak tessék''. Az Önök koalíciós kormánya plakátolta tele az országot azzal, hogy ,,lehet cukrászdát nyitni Bécsben". Furcsának tartjuk, hogy ilyen előzmények után az MSZP a jelenlegi kormányon kéri számon a magyarok külföldi munkavállalását."

Ezek után sem adott semmilyen konkrét választ Dömötör, mindössze felhívta a figyelmet, hogy "az Európai Unióban a szabad mozgás és a szabad munkavállalás alapjog, és nem lenne helyes, ha ezt bármely kormány kétségbe vonná." (A EU kezében van a fegyver Magyarország ellen.)

Persze gyorsan hozzá is tette, hogy "mindettől függetlenül a kormány azért dolgozik, hogy mindenki megtalálja idehaza a számítását, függetlenül attól, hogy jelenleg külföldön dolgozik, vagy Magyarországon." Ezek után felsorolás jön, hogy mennyivel többen dolgoznak mint 2010-ben, ráadásul a bérek is emelkedtek, miközben a családokat is segíti a kormány.

És akkor a zárszó: "Sajnáljuk, hogy az ellenzék rendszeresen egyfajta gazdasági menekültnek állítja be a külföldön munkát vállaló magyarokat. A kormány azonban elismeri azok erőfeszítéseit, akik Magyarországon kívül is helyt állnak, és támogatják itthon élő családjukat."