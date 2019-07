Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Külföldre mennek a magyar fogorvosok

Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt. Az orvosok között ötvennel csökkent, a fogorvosok között viszont nőtt a külföldi rendeléshez igazolást igénylők száma. Csaknem 500 szakdolgozó is más országba távozott - számolt be a Világgazdaság.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság adatai szerint tavaly kevesebb orvos keresett munkát külföldön, mint egy évvel korábban.

A migráció csökkenése Dénes Tamás, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke szerint annak is betudható, hogy "az elmúlt években voltak pozitív döntések az egészségügyi dolgozók bérével kapcsolatban, többlépcsős béremelésen vagyunk túl a szakdolgozóknál és az orvosoknál is. Ám hozzá kell tenni, hogy nemcsak a nyugati országoktól vagyunk messze elmaradva, hanem a V4-ek átlagától is."

Az ÁEEK statisztikái szerint az orvosok leggyakrabban németországi és egyesült királyságbeli munkavégzéshez kérnek hatósági bizonyítványt. Tavaly 743-an mentek külföldre dolgozni, főként valamelyik európai uniós ország kórházába, 52-vel kevesebben, mint 2017-ben, és 243-mal kevesebben, mint 2010-ben - írta a napilap.

A legtöbbször belgyógyászok, aneszteziológusok és az intenzív terápiás ellátásban dolgozók távoznak.

A fogorvosoknál 5 százalékos növekedést regisztráltak, így 2018-ban 236-an távoztak külföldre, a fő cél országnak az Egyesült Királyság számít.

Hatósági bizonyítványt kérők (fő) Szakma 2016 2017 2018 Orvos 823 795 743 Fogorvos 258 225 236 Gyógyszerész 54 56 58 Szakdolgozó 631 566 494

