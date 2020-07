Különleges új csatorna indul

Új online magyar zenecsatorna indul a Twitchen élő zenével - írja a Média1.

Open Music Channel néven indul új zenecsatorna a Twitchen - írja a Média1. Az Open Music Channel élőben közvetít élő zenét, így a csatorna egy teljesen interaktív élőzenei élményt nyújt, amelyben a fellépő DJ-k és zenekarok is folyamatos kapcsolatban lehetnek egymással.

Tájékoztatásuk szerint a csatornán akár akusztikus, akár teljes zenekari felállással is játszhatnak azok, akiknek koncertjeire megtelnek a klubok vagy a nagyobb arénák is, de az OMC igyekszik teret adni a még kevésbé ismert zenészeknek is, így bármikor feltűnhetnek olyan előadók, akiknek nagyobb figyelmet kellene kapnia.

A csatorna a kezdeti időszakban "A" és "B" heti programtervvel működik majd, az A-héten kedd-szerda-csütörtök-pénteki, a B-héten kedd-szerda-csütörtöki streamekkel, melyek visszanézhetőek lesznek. A felvételek a Pinewood Studióban zajlanak, a Frisk Media csapata magas hang- és képminőségben, studio sessionökhöz méltó végeredményben közvetíti a fellépéseket, amelyeket a Média1 szerint július 15-től délután 3-tól lehet követni a új zenecsatorna oldalon.