Kunetz szerint a szigorítások mellől hiányoznak fontos lépések

A kormány csütörtökön bejelentett járványügyi szigorításai mellett más jellegű lépéseket is hiányol Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő. Szerinte az önkormányzatokat támogatni kellene, hogy sűríthessék a tömegközlekedésben a járatokat, hosszabb nyitvatartási időre lenne szükség a nem bezárt boltokban és fel kellene pörgetni a tesztelést.

Mint ismert, csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány tovább szigorít a kijárási korlátozásokon és a járványügyi intézkedéseken: kötelező lesz a maszkviselés szabadtéren, bezárják az óvodákat, általános iskolákat (a tavaszi szünet végéig) április 7-ig, a középiskolákban, egyetemeken marad a távoktatás, március 8-tól két hétre bezárnak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. Emellett Magyarország kormánya kéri a foglalkoztatókat, hogy mindenhol, ahol lehet, tegyék lehetővé a távmunkát.

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő ezeket Facebook-bejegyzésében értékelte, ahol sorra vette a meghozott intézkedéseket, valamint megfogalmazott pár olyan lépést is, amelyekre szükség lenne, hogy a harmadik hullám felfutását kezelni lehessen. Ezek között említette a tesztelés felpörgetését, a bevásárlási sáv kitolásáról, hogy ezzel a tömegnyomort az üzletekben enyhítsék.

A szakértő cinikusan azt is megjegyzi, hogy mivel a helyiek nem tudnak parkolni, a Karmelita Kolostor és a Parlament környékén is ingyenessé kéne tenni a parkolást. Bejegyzésében jelzi, hogy az érkező kormányrendeletben talán ezek a lépések is helyet kapnak.

A kormány ugyan csak március 22-ig vezette be a szigorításokat, bízva abban, hogy két hét alatt javulhat a járványhelyzet, de Ferenci Tamás biostatisztikus, aki az Operatív Törzs munkáját is segíti, azt nyilatkozta, hogy a járványhelyzet érdemi javulása legkorábban áprilisban várható.